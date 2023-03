Goleiro Bruno vira coach e vai trabalhar a mente dos clientes

O goleiro Bruno - condenado a 22 anos e três meses pelo assassinato e ocultação de cadáver da ex-modelo Eliza Samudio, mãe de seu filho Bruninho -, vai virar coach esportivo. A nova atividade vem sendo anunciada pelo próprio jogador, com a ajuda de amigos, nas redes sociais. A informação é do site Terra.

O jogador de 38 anos chegou a fazer um curso intensivo online para adquirir a habilidade. O plano do ex-detento é ser responsável por trabalhar a mente de profissionais de alto rendimento e equipes, com ênfase na disciplina.

Depois de ter migrado para o regime semiaberto em 2019, Bruno vem atuando como goleiro amador em algumas cidades do Brasil. Em janeiro, ele ganhou liberdade condicional da Justiça do Rio e, na semana passada, chegou a ser anunciado pelo Orion FC, time da várzea de São Paulo. Mas a organização da Super Copa Pioneer barrou a presença do jogador no torneio.

O Orion era o sétimo time que contrata Bruno desde 2017, quando ele teve habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em despacho assinado pelo ex-ministro Marco Aurélio Mello. Dois anos depois, o goleiro, ex-Flamengo e Atlético-MG, progrediu ao regime semiaberto. Ao todo, ele ficou oito anos e dez meses na prisão.