Goleiro Cássio procura a polícia após ser ameaçado de morte

Um dos ídolos do Corinthians, o goleiro Cássio registrou boletim de ocorrência após receber ameaças de morte de um suposto torcedor. As ameaças foram feitas por meio do Instagram do personal trainer da esposa do goleiro. Além de imagens de armas e munições, o perfil identificado como $heik Caçador enviou áudios nos quais pede que o goleiro deixe o clube.

"Ou esse vagabundo pede para sair, ou a coisa vai ficar mais embaixo. Pode mostrar, pode mostrar essa porra. Esse é o recado que "nóis" tá dando" , diz uma das mensagens.

Após receber o material, o personal alertou o jogador e a sua esposa. O suposto torcedor questiona ainda qual academia que a mulher do goleiro frequenta e afirma que vai encontrar os dois.

Mensagem com ameaça ao goleiro foi enviada ao personal da esposa de Cássio (Foto: Reprodução)

"É questão de tempo. Não sei o que a gente vai fazer, matar eu não sei, mas vamos achar e esculachar. E pode dizer que estamos fechados com o português (o técnico Vítor Pereira), entendeu? Não com vagabundo paneleiro. O recado vale para todos", continua a mensagem.

Em nota, o Corinthians repudiou a ameaça. Assustada, a esposa de Cássio desativou as redes sociais e revelou que o goleiro está "arrasado".

O zagueiro Gil também foi citado em um dos áudios. O recado vale para todos, você entendeu, filhão? Pode repassar que do Gil nós tá quase encontrando, o do Gil está quase no pente. Tá bom, filhão? Relaxa. Mas o principal é desse vagabundo aí do Cássio, tá bom? Então fique em paz, nada contra você, contra a sua pessoa, mas a caminhada é essa. Nós é tudo pelo Corinthians" (sic), afirma.

O clima entre torcedores e elenco do Corinthians ganhou contornos conturbados após o time estrear com derrota para o Always Ready, da Bolívia, na Copa Libertadores. O alvinegro vem ainda de eliminação para o São Paulo no Campeonato Paulista.