Goleiro da Argentina é traído por espelho e posta nude sem querer

Goleiro da Atalanta e da seleção argentina, Juan Musso viralizou nas redes sociais, nesta quinta-feira (3), por um motivo fora de campo. O arqueiro postou uma foto no Instagram em agradecimento à namorada, mas, aparentemente, não percebeu um 'detalhe': a imagem tinha um nude dele.

A ideia de Musso era mostrar como a amada, Anna Ariaudo, tinha o recebido em casa, após ele retornar dos compromissos com a Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Ela comprou alguns balões com formato de corações e colocou na sala da casa, em Bérgamo, na Itália.

O goleiro ficou feliz com a surpresa e decidiu compartilhar uma foto no Instagram. O problema é que ele foi traído por um espelho, que mostrou que o jogador estava completamente nu. Musso apagou a postagem, mas já era tarde demais: a foto viralizou nas redes sociais e gerou até memes.

Pouco tempo depois, o goleiro publicou uma nova imagem da sala, dessa vez devidamente vestido. “Essa é a foto correta”, escreveu. Apesar do erro, a namorada do jogador parece ter levado na esportiva. Ela repostou a foto com Musso usando calça e camisa, e acrescentou: “Felizmente, eu te amo demais”.

A foto postada inicialmente por Musso e a segunda imagem, com o jogador vestido

(Foto: Reprodução)

Aos 27 anos, Juan Musso vem fazendo uma ótima temporada na Atalanta. Ele foi titular em 20 jogos e ficou sem ser vazado em oito. Ele também costuma a ser convocado pelo técnico Lionel Scaloni para seleção da Argentina. a primeira opção, porém, é Emiliano 'Dibu' Martínez.