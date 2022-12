Goleiro da Argentina explica gesto polêmico com prêmio da Copa

A final da Copa do Mundo do Catar foi especial para o goleiro Emiliano Martínez. O jogador foi um dos principais responsáveis pela conquista do tri da Argentina, sobre a França, no domingo (18). Depois da decisão, ele ainda foi eleito o melhor arqueiro da competição. Mas um gesto feito com o troféu virou polêmica.

Logo após receber a Luva de Ouro, 'Dibu' Martínez comemorou o feito colocando a taça em frente de suas partes íntimas. Em entrevista à rádio La Red, ele explicou o gesto. Segundo o goleiro, foi uma "resposta" às vaias dos torcedores da França durante a final do Mundial.

"Fiz isso porque os franceses estavam me vaiando, a soberba comigo não vai", disse o goleiro.

O jogo terminou empatado em 3x3, e os hermanos asseguraram o tri na disputa de pênaltis. Durante a decisão, o Dibu brilhou, incluindo uma defesa milagrosa nos minutos finais da prorrogação. Ele também pegou uma das cobranças francesas nas penalidades.

"Dedico esse título à minha família, venho de um lugar muito humilde, fui muito jovem para a Inglaterra. Quero dedicar a eles", concluiu o goleiro do Aston Villa.

Com o resultado, a Argentina se sagrou campeã pela terceira vez. Os dois primeiros títulos foram em 1978 e em 1986.