Goleiro da Argentina faz homenagem à comunidade LGBTQ+ em cabelo

O goleiro Nahuel Guzmán, que atualmente defende o Tigres, do México, fez uma mudança radical no visual. Por uma ótima causa. O defensor apareceu com o cabelo com as cores do arco-íris em homenagem à comunidade LGBTQ+, protestando contra a homofobia e a discriminação.

Reserva da Argentina na Copa do Mundo de 2018, Guzmán estreou o novo visual no último sábado (11), no jogo do Tigres contra o Atlético de San Luis. Após os times empatarem em 0x0, o goleiro publicou uma mensagem em seu Twitter, protestando sobre como casos de homofobia ainda acontecem.

"Ano 2020 no Planeta Terra. Os casos de discriminação por homofobia seguem presentes em nossa sociedade e o futebol não é exceção. Entender nossa enorme diversidade social e avançar nos direitos pela inclusão é compromisso de todos", escreveu.

Año 2020 en el Planeta Tierra.

Los casos de discriminación homofóbica siguen presentes en nuestra sociedad y el fútbol no es la excepción.

Entender nuestra enorme diversidad social y avanzar en los derechos x la inclusión es compromiso de todxs.#Igualdad pic.twitter.com/r2MqnwWNme — Nahuel.I.Guzman (@PatonGuzman) 12 de janeiro de 2020

O arqueiro está no clube mexicano desde 2014, onde conquistou três vezes o Apertura do Azteca e uma vez o Clausura.