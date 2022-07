Goleiro dá mortal e comete pênalti esquisito na Etiópia; assista

Pense no pênalti mais inusitado que um jogador do seu time já cometeu durante uma partida. Ele com certeza não chega nem perto do lance protagonizado pelo goleiro Hariston Hessou, que atua pelo Bahir Dar Kenem na primeira divisão da Etiópia. No jogo de sua equipe diante do Saint George, o goleirão interceptou um cruzamento na área com um mortal e acertou em cheio o atacante Amanuel Gebremichael.

O lance surreal, claro, gerou um pênalti para o Saint George, que jogava em casa. Hessou, que defende a seleção do Benin, cometeu a penalidade com o placar zerado para as duas equipes. Para a sorte do jogador, o atleta do Saint George bateu para fora e desperdiçou a cobrança. A partida terminou em 2 a 2.

Veja o lance bizarro

Es el penalti más surrealista hecho por un portero en la historia. Visto en Etiopía ????



pic.twitter.com/tWeCXGa7mp — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) July 6, 2022

O Saint George terminou a temporada como campeão da primeira divisão da Etiópia pela 15ª vez. A equipe conquistou 65 pontos, quatro de vantagem para o Fasil Kenema, segundo colocado. Já a equipe de Hessou terminou na 12ª posição com 35 pontos conquistados após 30 rodadas.