Goleiro de 17 anos morre após pegar pênalti na Argentina

Ramón Coronel atuava pelo Club Unión de Golondrina (Foto: Reprodução)

O jovem goleiro Ramón Coronel, de apenas 17 anos, faleceu durante uma disputa de pênaltis na Liga Norteña, na Argentina. O arqueiro defendia as cores do Club Unión de Golondrina.

De acordo com a agência Télam, ao defender uma penalidade com o peito, o goleiro levantou-se, comemorou o feito e, na sequência, caiu desmaiado. Ao perceber que o jovem não esboçava reação, atletas de ambas as equipes correram em sua direção e perceberam a gravidade do caso.

Não havia ambulância no estádio para socorrê-lo. Por conta disso, o pai do garoto levou o filho para o hospital, mas Ramón Coronel chegou sem vida.

Em contato com a imprensa, Eduardo Coronel, pai do goleiro , reclamou da falta de estrutura na competição. “Não entendo como um jogo pode acontecer sem ambulância no local”, declarou.