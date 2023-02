Goleiro de 21 anos do Ituano é encontrado morto em casa

O goleiro Jian Kayo, do Ituano, foi encontrado morto em sua residência, em Itu, na noite de sábado (18). O anúncio foi feito pelo próprio clube, que não revelou a causa. O jogador era o segundo reserva da equipe na posição.

O Ituano participa do Campeonato Paulista e já está concentrado para partida contra o Santo André, às 20h40 deste domingo (19). O time deve disputar o jogo sob luto - como já tem um duelo a menos no estadual, não teria como cancelar mais uma apresentação.

"Lamentamos profundamente esta grande perda, direcionando nossas orações a ele, sua família e amigos. O Ituano está prestando todo o apoio e atenção necessários aos familiares neste momento de profunda dor. Assim que possível, após liberação pelas autoridades e pela família, divulgaremos informações adicionais", disse o clube, em nota.

O jogador estava há dois anos no Galo de Itu. Ele disputou várias partidas nas categorias de base, incluindo o Campeonato Paulista Sub-20 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022. Ele foi promovido ao elenco de profissionais para 2023, mas não chegou a atuar na equipe principal.

Jian Kayo também teve passagem pelas categorias de base do São Paulo. O clube também emitiu comunicado lamentando a morte do goleiro.

"Com enorme pesar e consternação, o São Paulo FC lamenta a morte do goleiro Jian Kayo, que passou pela base e estava no Ituano. Nossas condolências e solidariedade à família, aos amigos e ao Ituano, desejando que todos encontrem forças neste momento de dor", afirmou.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o enterro de Jian, que é natural no Paraná.