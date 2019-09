Goleiro de Curaçao morre após sofrer infarto na concentração

O goleiro reserva da seleção de Curaçao, Jarzinho Pieter, de 31 anos, morreu na noite de segunda-feira (9) ao sofrer um infarto em um hotel em Porto Príncipe, no Haiti, local de concentração da equipe caribenha, que entra em campo nesta terça (10) contra os haitianos, pela Liga das Nações da Concacaf.



Charles Edwing, ministro da Juventude, Esportes e Ação Cívica do Haiti, confirmou o ocorrido em uma postagem no Twitter, com imagens da ambulância que fez o atendimento no hotel.



Titular da seleção de Curaçao, Eloy Room, também fez uma publicação nas redes para se despedir do companheiro. O jogador do Columbus Crew, da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, postou um vídeo em uma oração comandada por Jarzinho.



A Federação de Curaçao de Futebol também fez duas postagens sobre Jarzinho Pieter. Em uma delas publicou uma foto da camisa do goleiro de número 22, no vestiário da equipe. Até a noite de segunda-feira, a equipe não havia pedido para ter a sua partida adiada e remarcada para outra data.



Na semana passada, o capitão do penta Cafu perdeu um filho de 30 anos vítima de um infarto. Danilo Feliciano estava jogando futebol na casa da família, em Alphaville, na cidade de Barueri (SP), quando teve um mal súbito e foi socorrido, mas não resistiu.