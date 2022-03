Goleiro do Ajax se envolve em grave acidente de carro; veja fotos

Goleiro do Ajax e da seleção camaronesa, André Onana passou por um enorme susto nesta terça-feira (22). O jogador teve seu carro destruído após se envolver em um acidente de carro em Camarões. Apesar da gravidade, ele deve ser titular na partida da equipe contra a Argélia, pelas Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo.

O caso aconteceu quando o atleta de 25 anos estava a caminho da concentração da seleção. O automóvel do arqueiro colidiu de frente com outro veículo em Douala, a maior cidade do país. Apesar de ambos os carros terem ficado destruídos, ninguém ficou gravemente ferido.

???? URGENT ! En direction de Douala (venant de Yaoundé) André Onana a été victime d'un accident de circulation.



Plus de peur que de mal, le gardien international Camerounais va bien, même si le véhicule a été touché. #CFOOT???????? pic.twitter.com/FjcUnohmPe — CFOOT (@cfootcameroun) March 22, 2022

Segundo a imprensa local, o goleiro está bem, mas deve passar por exames em um hospital da cidade. Ele é considerado um dos prováveis titulares de Camarões no duelo de ida contra a Argélia, nesta sexta-feira (25), às 14h. A volta será na terça-feira (29), às 16h30, e quem ganhar garante vaga na Copa do Mundo do Catar.

Onana está na equipe principal do Ajax desde 2016, e soma 212 partidas pelo time holandês. Ele, porém, fez apenas oito jogos na temporada, já que cumpriu suspensão de nove meses após ser pego no antidoping, e deve mudar de clube em breve. Com contrato até o fim da temporada, o camaronês vem sendo especulado na Inter de Milão.