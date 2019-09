Goleiro do Bahia comemora convocação à seleção sub-15: 'Um sonho'

De olho no campeonato Sul-Americano, a seleção brasileira sub-15 inicia nesta segunda-feira (23) a disputa de um torneio quandrangular contra Bolívia, Peru e Uruguai.

Em campo, o time treinado por Paulo Victor Gomes conta com dois representantes do Bahia. O goleiro Gabriel e zagueiro Kauã Davi foram convocados para a competição na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Um dos destaques do Bahia no Campeonato Baiano sub-15, Gabriel comemorou a chance.

"É uma sensação única, sempre sonhei em estar vestindo a amarelinha, ir pra Granja, estar ali entre os melhores atletas do Brasil é a realização de um sonho. Sempre almejei essa oportunidade, mas não era algo que eu tinha como primeiro objetivo. O foco sempre foi realizar um bom trabalho no Bahia e poder chegar ao profissional do clube", disse ele.

Além dos atletas, a seleção vai ser reforçada também pelo gerente da base tricolor, Marcelo Vilhena, e por Rafael Garcia, médico do clube.

A estreia da seleção brasileira no torneio será nesta segunda-feira (23), às 16h, diante da Bolívia. A partida será transmitida no site da CBF.