Goleiro do Bahia é convocado para a Seleção Brasileira sub-15

O goleiro Arthur Jampa, do Bahia, foi convocado para a Seleção Brasileira sub-15 que disputará a Copa 2 de Julho, tradicional torneio de base que é realizado anualmente em solo baiano.

Arthur foi o único atleta de clube nordestino convocado pelo técnico Eduardo Patetuci. Nascido em João Pessoa, Arthur Jampa tem 15 anos e chegou ao Bahia em 2021 após ter sido captado pelo time de iniciação.

Ele passou pelas equipes sub-13 e sub-14 do Esquadrão e agora vem se destacando pelo time sub-15. Recentemente, o goleiro foi campeão baiano da categoria.

Na semana passada, outros dois representantes do Bahia foram convocados para a Seleção Brasileira de base. O volante Sidney, de 16 anos, que joga no time sub-20 tricolor, foi chamado para Seleção sub-17 que disputará amistosos contra o México. A equipe também terá o preparador de goleiros Eduardo Varjão, do sub-20 do Esquadrão.

Confira a lista de convocados para a Seleção sub-15:

GOLEIROS

Arthur Jampa (Bahia)

João Pedro (Santos)

Luiz Fernando (Palmeiras)

LATERAIS DIREITOS

Ivanilson Macedo (Cruzeiro)

Lucas Melim (Vasco)

LATERAIS ESQUERDOS

Denner Alves (Corinthians)

Kauã Prates (Cruzeiro)

ZAGUEIROS

Enzo Lopes (Palmeiras)

Luis Eduardo (Grêmio)

Miguel Figueiredo (América)

Pedro Paulo (Corinthians)

Renan França (Vasco)

MEIO-CAMPISTAS

Felipe Moraes (Cruzeiro)

Miguel Caldas (Botafogo)

Naarã Lucas (Fluminense)

Peter Carvalho (Fluminense)

Ruan Sales (Fluminense)

Vinícius Fabri (Santos)

Tiago Augusto (Grêmio)

ATACANTES

Davi Oliveira (Athletico Paranaense)

Fernando Pradela (Santos)

Guilherme Bom (Corinthians)

Kayke Santos (Athletico Paranaense)

Lucas Henrique (Palmeiras)

Nadson Juan (Santos)

Roger Dias (Grêmio)