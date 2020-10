Goleiro do Bahia é convocado para seleção brasileira sub-17, veja a lista

Após assumir o comando da seleção brasileira sub-17, em setembro, o técnico Paulo Victor Gomes anunciou sua primeira lista de convocados. Entre eles está Gabriel de Souza, goleiro do Tricolor. Ele foi um dos quatros arqueiros convocados para se apresentar no dia 2 novembro em Itu, interior de São Paulo, para uma sessão de 11 treinamentos visando a disputa do campeonato sul-americano que acontece em 2021.

Essa não é a primeira vez que Gabriel é convocado para defender o Brasil. Em 2019, o atleta integrou o elenco que foi campeão do Torneio Quadrangular sub-15. No Bahia, o jogador também conquistou o título de campeão baiano no ano passado, além de ter sido o goleiro menos vazado da competição.

Completando a lista, foram 26 jogadores chamados de 15 clubes diferentes. Os times que vão ceder mais jogadores à seleção são Palmeiras e Atlético Mineiro, com quatro atletas cada, e o Botafogo, com três. O torneio sul-americano já tem data marcada: entre 31 de março e 25 de abril de 2021, no Equador.



O técnico Paulo Victor assumiu o time sub-17 em substituição a Guilherme Dalla Déa. Ele liderava a equipe sub-15, campeã sul-americana em 2019. Portanto, dá sequência ao trabalho com os mesmos jogadores, agora na categoria logo acima.



"Eu acompanho de perto essa geração desde 2018. São atletas talentosos e promissores. Alguns já figuram entre os profissionais em seus respectivos clubes. Esta convocação une atletas campeões sul-americanos comigo na categoria sub-15 e novos nomes que observamos recentemente após o retorno do calendário da base", comentou o treinador.



Confira a lista dos convocados da seleção sub-17:



Goleiros: Gabriel (Bahia), Gustavo Reis (Red Bull Bragantino), Murilo (Palmeiras) e Mycael (Athletico-PR);



Zagueiros: Kaiky (Santos), Rômulo (Atlético-MG), Tiago Coser (Chapecoense), Victor Gabriel (Sport) e Vinícius Serafim (Palmeiras);



Laterais: Ataíde (Athletico-PR), Vinícius Tobias (Internacional), Ramon (Botafogo), Thauan Lara (Internacional);



Meio-campistas: Arthur (Fluminense), Caio Ribas (Atlético-MG), David (Ceará), Kauê (Botafogo), Robinho (Palmeiras) e Victinho (Atlético-MG);



Atacantes: Erick (Vasco), Felipe Augusto (Corinthians), Giovani (Palmeiras), Matheus França (Flamengo), Matheus Nascimento (Botafogo), Sávio (Atlético-MG) e Ângelo (Santos).