Goleiro do Cercle Brugge, Van Damme morre de leucemia aos 28 anos

O goleiro belga Miguel Van Damme, do Cercle Brugge, morreu após uma luta de seis anos contra a leucemia. O jogador tinha 28 anos e passou toda a sua carreira profissional de oito anos no clube. A batalha contra o câncer, porém, o fez atuar em apenas 50 partidas pelo time.

A informação sobre a morte foi confirmada pelo próprio Brugge, nesta terça-feira (29). Van Damme começou a jogar na liga belga em 2014, mas foi diagnosticado com leucemia dois anos depois. Ele se recuperou por um tempo, mas sofreu uma recaída. Em 2020, chegou a dizer que o tratamento não era mais eficaz.

"É com grande tristeza que informamos que nosso amigo e companheiro de equipe Miguel Van Damme travou sua longa e desigual batalha contra a leucemia. Palavras não são suficientes para descrever o que sentimos, mesmo sabendo que as coisas não iam bem há algum tempo. Hoje é um dia extremamente difícil na história de quase 123 anos do Cercle Brugge", informou o clube da primeira divisão da Bélgica.