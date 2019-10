Goleiro do CSA reclama de falta de comida e talheres no CT

Destaque do CSA no Campeonato Brasileiro, o goleiro Jordi usou as redes sociais para desabafar sobre a situação do clube. Em vídeo publicado nesta quinta-feira (24), o jogador reclama que a equipe não tem almoço e nem mesmo talheres no CT do Mutange, em Alagoas.

"Tamo aqui, pedimos aquela quentinha, só que nem talher nós temos para comer. Temos que comprar a quentinha para almoçar, porque não tem almoço e ainda não temos talher. É assim que é a recuperação do atleta. Difícil. A gente busca fazer o melhor, mas um clube sério como esse deixa a desejar. Pelo menos uma refeição digna pra que a gente possa trabalhar, se alimentar e descansar um pouco para poder recuperar e voltar o quanto antes", disse Jordi, no vídeo.

Logo depois da postagem de Jordi, o presidente do CSA, Rafael Tenório, também gravou vídeo para rebater o jogador. Segundo o dirigente, o clube alagoano conta com toda estrutura necessária para os atletas.

"Nada disso é verdade. O CSA tem uma estrutura hoje composta por grandes profissionais, setor médico, nutricional, profissionais competentes. Nada disso é verdade. Nós tomamos conhecimento desse fato e as medidas serão tomadas. O CSA é maior que qualquer comentário e qualquer posição individual. Nada disso procede. Nós vamos continuar firmes, fortes e trabalhando no CSA com responsabilidade", disse Rafael Tenório.

Contratado por empréstimo do Vasco, Jordi é o principal destaque na campanha do CSA no Brasileirão. Ele se machucou na partida contra o Goiás, no dia 12 de outubro, e vem tratando a lesão. O contrato do jogador com o clube alagoano vai até o final da atual temporada.