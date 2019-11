Goleiro do Fluminense tem fratura na mão e não joga mais em 2019

Notícia ruim para o Fluminense: o goleiro Muriel não jogará mais em 2019. O atleta teve diagnosticada uma fratura em sua mão esquerda e não terá tempo para se recuperar ainda neste ano. O reserva imediato é Agenor, mas ainda há a opção de Marcos Felipe.

A lesão aconteceu no último domingo (10), na derrota do time por 2x1 para o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. No momento, o arqueiro disputava um lance com o atacante colorado Guerrero, aos 29 minutos do primeiro tempo. Ele chegou a continuar na partida, apesar das dores.

Serão seis jogos do B que Muriel desfalcará seu time, já começando neste sábado (16), quando o Fluminense encara o Atlético-MG, às 19h, no Maracanã. Além da partida, o goleiro não estará nos duelos contra:

Atlético-MG (em casa)

CSA (fora de casa)

Palmeiras (em casa)

Avaí (fora de casa)

Fortaleza (em casa)

Corinthians (fora de casa)

O tricolor carioca tem 34 pontos e luta para não cair para a Série B - atualmente, ocupa a 17ª colocação. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Cruzeiro, com 35 pontos.