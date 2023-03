Goleiro evita 2 gols de uma criança, que deixa campo triste; veja

Uma criança ganhou de presente de aniversário a chance de entrar em campo e fazer um gol (simbólico) em um jogo de seu time. Mas a comemoração não deu certo. Em um momento estraga-prazeres, o goleiro rival impediu o menino de balançar as redes duas vezes. O garoto deixou o campo visivelmente abalado, e a situação viralizou nas redes sociais.

O episódio aconteceu na segunda divisão da Hungria, na última segunda-feira (13). Torcedor do MTK Budapest, o jovem Enok Varga teve a chance de marcar o gol no intervalo da partida contra o Diósgyőri. Mas o goleiro Zsombor Senkó fez duas defesas, e frustrou as tentativas do menino.

Enok saiu de campo visivelmente abatido, no colo do irmão. Enquanto isso, torcedores vaiavam o goleiro rival. Naquele momento, o time do goleiro perdia por 2x0 - e terminou derrotado por 4x2.

Após a grande repercussão do caso, o Diósgyőri se pronunciou. Em nota, afirmou que chamou o menino "para que a história termine positivamente". A família aceitou o convite, e garantiu que não guarda rancor do goleiro.

O técnico da equipe também se manifestou, e admitiu que a decisão de impedir o gol partiu dele. "Se alguém quiser que sejamos parceiros em uma campanha beneficente ou de aniversário, o mínimo é que nos informe com antecedência. Isso não aconteceu", disse.

Já o goleiro lamentou o ocorrido, e garantiu que dará um presente a Enok. O pai da criança pontuou que a ação na partida não foi planejada.