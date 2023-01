Goleiro marca contra, toma frangaço e pede substituição; veja

O goleiro Abbad Ahmed, do Iêmen, teve um dia para esquecer na Copa do Golfo de Nações. O jogador falhou feio duas vezes e foi um dos principais personagens da derrota de sua seleção para Omã, por 3x2, na última segunda-feira (9). Ele chegou a pedir, de forma desesperada, para sair do jogo mais cedo.

A atuação bizarra de Ahmed começou logo no segundo minuto da partida, quando não saiu muito bem e Omã abriu o placar. A Federação Árabe de Futebol deu gol contra para o goleiro.

O Iêmen, porém, reagiu e conseguiu a virada em menos de 30 minutos, com gols aos 12 e 30 do primeiro tempo. Mas o goleirão voltou a aprontar. Aos 37, Ahmed falhou feio e levou um frangaço em cobrança de falta adversária, dando o empate à seleção de Omã.

Inconsolável, o arqueiro do Iêmen pediu substituição imediatamente, desesperado pela má atuação. O técnico do Iêmen atendeu ao pedido e sacou o jogador de campo. Do banco de reservas, ele assistiu sua equipe sofrer o terceiro gol.

Abbad Ahmed, porém, não foi o único vilão do Iêmen na partida. Nos acréscimos, Mohamed Al Dahi teve a chance de empatar o jogo de pênalti, mas o goleiro Al Mukhaini fez grande defesa e garantiu a vitória para Omã, em duelo válido pela fase de grupos.

Com a derrota, a seleção do Iêmen foi eliminada da Copa do Golfo sem somar pontos. A equipe se despede do torneio em jogo contra o Iraque, nesta quinta-feira (12).

Veja os lances: