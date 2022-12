Goleiro sofre dupla fratura após choque com rival em jogo; vídeo

Titular da seleção da Escócia, o goleiro Craig Gordon sofreu uma dupla fratura em campo, após choque com adversário. A lesão aconteceu no dia 24 de dezembro, quando o jogador defendia o Hearts contra o Dundee United, pelo Campeonato Escocês. A partida terminou empatada em 2x2.

O goleiro de 39 anos dividiu uma bola com o atacante Fletcher. No momento do impacto, a perna do arqueiro dobrou para trás. Ele teve o membro imobilizado e precisou ser carregado para fora de campo em uma maca.

A princípio, o árbitro assinalou pênalti a favor do Dundee. Mas, depois de rever as imagens, o juiz reverteu a decisão, já que é o atacante é quem atinge a perna do goleiro.

O Hearts confirmou que Gordon está fora do restante da temporada. Ele também deve perder os primeiros jogos das Eliminatórias da Eurocopa 2024, marcados para março de 2023.

Veja o momento da lesão: