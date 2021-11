Golfinho é encontrado morto boiando próximo a balsas em Porto Seguro

Um golfinho da espécie boto-cinza - Sotalia guianensis -, que é a mais comum nas águas doces do sul da Bahia, foi encontrado morto no Estuário do Rio Buranhém, em Porto Seguro, por fiscais ambientais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Causa Animal. Os agentes foram avisados por moradores do local que teriam relatado a presença de um mamífero que estava morto e boiando próximo às balsas, na última sexta-feira (29). Depois de encontrado, o golfinho, que se trata de um animal jovem, macho e com peso em torno de 40 kg, foi encaminhado para necropsia.

Responsável pelo procedimento, Juliede Nonato Neves, médica veterinária do programa de resgate de mamíferos aquáticos do Projeto Baleia Jubarte, afirma que ainda não se sabe ao certo o motivo da morte e diz que não há suspeita de ataque de predador contra o animal.

“A causa da morte ainda vai ser determinada quando nós recebermos os resultados dos tecidos coletados, mas existe a possibilidade de ter sido interação com artefato de pesca. Ele tinha ferimentos de 1 a 2 cm em algumas regiões. Em maior quantidade era nas laterais da cabeça”, explica a médica.

Juliede foi chamada ao local para coletar amostras do corpo do animal a fim de identificar o que ocasionou sua morte. De acordo com informações iniciais da médica, ele teria morrido no mesmo dia que foi encontrado.

“Estava em bom escore corporal. Foi encontrado por um morador, boiando no estuário do rio Buranhém próximo ao local onde a balsa transita para levar passageiros de Porto Seguro para Arraial D'Ajuda. O animal estava muito fresco, o que sugere que a morte ocorreu naquele dia”, concluiu.