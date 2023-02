'Golpe da falsa fiança': homem que fingia ser autoridade é preso no Ceará

A Polícia Federal (PF) deflagrou nessa quarta, 15, operação nas proximidades de Fortaleza para investigar organização criminosa que aplica "golpe da falsa fiança". Foi cumprido um mandado de prisão e cinco mandados de busca e apreensão deferidos contra um homem de 38 anos.

O suspeito é natural de Maranguape, e os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Federal de Juazeiro do Norte. Já o mandado de prisão havia sido expedido pela Justiça do Distrito Federal.

De acordo com a investigação da PF, o suspeito fingia ser juiz, promotor, delegado ou corregedor para obter dados das vítimas, como prisões, apreensões e nomes de pessoas vuneráveis. Tudo era feito por meio do telefone e, como a PF decsreve, com "técnicas de engenharia social".

O "golpe da falsa fiança" era aplicado em todo o País, e dezenas de vítimas teriam sigo enganadas.

A operação foi coordenada pelo setor de inteligência da PF do Ceará com apoio do setor de inteligência da PF do Distrito Federal e da Delegacia de Combate aos Crimes Contra o Patrimônio.

Golpe da falsa fiança: crimes cometidos

O suspeito pode responder, conforme a PF, pelos crimes de estelionato, na modalidade fraude eletrônica ; estelionato contra idoso e vulnerável; utilização indevida de símbolos da administração pública, todos do Código Penal; além de formação de organização criminosa.

Após os procedimentos legais, o preso será conduzido ao sistema penitenciário estadual onde permanecerá à disposição da Justiça Federal do Estado do Ceará.

Golpe da falsa fiança: investigações continuam

As investigações do caso continuam com a análise dos materiais recolhidos e a identificação de outras pessoas que auxiliavam no golpe da falsa fiança. Foram apreendidos diversos cartões de crédito em nome de terceiros.