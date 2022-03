'Golpista do Tinder' é vítima de golpe e perde mais de R$ 34 mil

O israelense Simon Leviev, conhecido pelo documentário O Golpista do Tinder, da Netflix, foi alvo de um golpe na internet. Segundo o site TMZ, ele foi enganado e pagou para conseguir o selo de verificação no Instagram. Tudo começou no dia 24 de fevereiro, quando uma mulher entrou em contato com ele e disse que poderia ajudá-lo a verificar sua conta. A ação aconteceria por meio do namorado dela, que a mulher afirmou trabalhar na rede social.



Para confirmar a história, Simon chegou a fazer uma videochamada com o homem, que apareceu em um cenário parecido com o da empresa Meta. Em seguida, ele pediu o pagamento de 6,6 mil dólares - um pouco mais de R$ 34 mil na cotação atual.



Recentemente, o israelense assinou um contrato com a produtora de Hollywood Gina Rodriguez. Foi ela quem achou suspeito o pagamento e entrou em contato com um funcionário de verdade da empresa para tirar essa história a limpo. Gina descobriu que não existe nenhuma cobrança para verificação de contas no Instagram, mas já era tarde. O casal apagou suas contas nas redes sociais e sumiu com o dinheiro do "Golpista do Tinder". Contudo, Simon conseguiu sua verificação diretamente com a Meta.