Gominho pede demissão de emprego em Salvador para cuidar de Preta Gil

O apresentador Gominho, que trabalhava na rádio Sua Salvador FM, decidiu pedir demissão e se mudar para a casa de Preta Gil, no Rio de Janeiro. Ele vai acompanhar de perto o tratamento da artista contra um câncer de intestino.

Em conversa à revista Quem, o jornalista comentou que não estava preocupado com as críticas que a amizade com a filha de Gilberto Gil vai além de qualquer coisa.

"Nem cabe isso na minha amizade com a Preta. Isso é muito distante da minha relação com ela. Somos amigos de muitos anos e temos uma amizade íntima. Me deu essa vontade de ir ficar do lado dela, então pedi demissão e vim morar na casa dela no Rio", disse.

Até o momento, Preta já fez quatro sessões de quimioterapia e fará, em breve, radioterapia e uma cirurgia. Gominho detalhou que ficará ao lado da amiga em todos os momentos.

"São dias bons e ruins. Nos dias em que ela está mais baqueada, às vezes o que ela precisa é só de alguém do lado, de mãos dadas com ela. Fico triste de vê-la assim, mas sei que são gotas de cura. Pretinha é uma mulher fora da curva, que tem um entusiasmo fora de série. Ela está ótima! Nem assim ela perde o senso de humor", comentou.

Preta foi diagnosticada com a doença em janeiro e, desde então, compartilha com os milhões de seguidores o tratamento. Às vezes a cantora não consegue aparecer nas redes sociais devido os efeitos das medicações, outras vezes consegue falar com todo mundo.