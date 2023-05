'Gordinhas' de Ondina vestem a camisa do Maio Amarelo

As Meninas do Brasil, esculturas conhecidas como “Gordinhas de Ondina”, entraram na campanha do Maio Amarelo, de conscientização para a preservação de vidas no trânsito. Em uma ação promovida pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), Damiana, Mariana e Catarina vestiram a camisa do movimento internacional dedicado a chamar a atenção da sociedade para os números de acidentes e de mortes no trânsito.

As esculturas, feitas pela artista plástica Eliana Kertész, estão numa das regiões mais movimentadas da cidade – a Avenida Milton Santos, uma das principais vias de ligação para a orla da capital baiana. “Nossa ideia com mais esta ação é espalhar a mensagem do Maio Amarelo por toda cidade. Vamos promover ainda campanhas publicitárias e ações em faixas ainda neste mês. Queremos que todos se sensibilizem e tenham posturas responsáveis no trânsito”, afirma o superintendente da Transalvador, Decio Martins.

Programação

Em 2023 o Maio Amarelo completa dez anos. Para celebrar, a Transalvador preparou uma ampla programação em diversos segmentos e locais da capital baiana, a fim de alertar sobre a importância da adoção de condutas responsáveis no trânsito.

Este ano, o movimento tem como tema “No Trânsito, escolha a vida”, destacando que a preservação de vidas deve sempre ser o foco das nossas ações no trânsito, seja como condutor, ciclista, motociclista ou pedestre. A autarquia municipal promoverá durante todo o mês cursos, palestras, ações educativas nas ruas, circuito infantil de bike e campanhas de mídia.