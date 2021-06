Gosta de drama? Novelas mexicanas, como A Usurpadora, estão na Globoplay

Mocinhas sofredoras, galãs bem canastrões e vilãs terríveis. Esses são os ingredientes básicos daqeles novelões mexicanos que o Brasil aprendeu a amar. Pois bem, a Globoplay anunciou a chegada de algumas novelas latino-americanas clássicas, grandes sucessos das décadas de 80 e 90, no seu catálogo. Além de tramas que viraram febre por aqui, como A Usurpadora, Maria do Bairro e Marimar, o serviço de streaming vai incluir em seu acervo novas produções, incluindo séries exclusivas e inéditas no Brasil.

A cantora e atriz Thalia estrela Maria do Bairro, produzida em 1995 (divulgação)

Quem vai abrir as estreias do gênero é Rubi, remake da novela mexicana homônima de 2004, que já estará disponível neste segunda-feira (14). Na nova versão, estrelada por Camila Sodi, a história de Rubi se passa em duas épocas distintas: começa com uma jovem jornalista chegando na mansão da protagonista, que vive misteriosamente isolada, colecionando relações destrutivas com aqueles que cruzaram seu caminho no passado.

Também chegarão à plataforma outros títulos latino-americanos inéditos e exclusivos como Sem Medo da Verdade, Operação Pacífico, Império de Mentiras, Amar a Morte, Cair em Tentação, El Bronx e Marido de Aluguel, remake da novela brasileira Fina Estampa produzido pela Telemundo nos Estados Unidos.

A nova versão de Rubi é a primeira trama a entrar na Globoplay (divulgação)

Achou pouco? Em 2022 será a vez da novela colombiana La Nieta Elegida, produção do canal RCN, escrita por Julio Jiménez, conhecido como o mestre do suspense no país.