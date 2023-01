Goulart se coloca como referência e elogia parceria com o City: 'Quero levantar taças'

Remanescente da temporada passada, o meia-atacante Ricardo Goulart tem em mente o que espera conquistar pelo Bahia em 2023. De contrato renovado após ter ajudado no acesso à primeira divisão, o jogador concedeu a primeira entrevista do ano e revelou felicidade pela permanência.

Na visão dele, com a chegada do Grupo City - que comprou 90% da SAF tricolor -, o Bahia dará um passo importante na busca por títulos e campanhas de destaque.

"Eu fiquei muito feliz com o meu desempenho, junto com a equipe. Conseguimos o nosso principal objetivo, que era o acesso. Eu tive uma conversa bem leve com a diretoria, me apresentaram o novo processo, hoje eu estou acompanhando de perto algumas mudanças do Grupo City já se mexendo aqui no Bahia. Acho que essa temporada nós vamos colher alguns frutos porque está vindo um investimento bem alto, eles vão querer resultados e eu quero levantar algumas taças pelo Bahia", iniciou o jogador.

No ano passado, Ricardo Goulart chegou ao Esquadrão com a temporada em andamento e como a contratação de maior impacto. Ele havia deixado o Santos e teve participação importante na Série B. Foram 16 jogos pelo tricolor, com dois gols e duas assistências.

Em 2023, o peso de ser uma referência será ainda maior. Aos 31 anos, ele é um dos jogadores mais experientes do elenco e vai conviver com atletas jovens. Sob a gestão do City, o Bahia tem apostado em promessas e reduziu a média de idade do elenco. Goulart conta que entende o desafio que está pronto para repetir agora o que fizeram por ele no início da carreira.

"Não é a primeira vez, já passei por algumas situações [de liderança]. Estou acompanhando a faixa etária de alguns jogadores contratados, está na casa dos 21, 22, 23... bem jovem comparado a temporada passada. Eu fico feliz por depositarem as fichas no meu futebol. Com certeza eu vou ajudar esses jogadores. Um dia eu fui jovem e precisei de jogadores experientes do meu lado para me auxiliarem. Hoje eu estou nesse papel e vou fazer o melhor para ajudar esses atletas dentro e fora de campo", afirmou.

Pré-temporada

Por falar em experiência, Ricardo Goulart tem auxiliado o restante do elenco no contato com a nova comissão técnica, formada por portugueses e um espanhol. O meia conta que o tempo que passou atuando fora do país ajudou a entender o processo de trabalho de uma equipe estrangeira. Nos sete anos em que viveu na China, ele trabalhou com técnicos de diferentes países.

“Já tive algumas experiências, [internacionais], hoje temos aqui uma comissão técnica portuguesa que está implantando a forma de trabalho e o grupo está aceitando bem. É um estilo que eu já conheço, de muita intensidade, pouca pausa, requer muita atenção e foco no trabalho. Espero que possamos colher os frutos do trabalho”, analisou.

A estreia do Bahia na temporada será no dia 11 de janeiro, contra a Juazeirense, às 19h15, no estádio de Pituaçu, pela primeira rodada do Campeonato Baiano.