Governador alerta para subnotificação de casos de gripe na Bahia 

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), alertou a população para uma subnotificação dos casos de gripe no estado. O motivo é o sistema de banco de dados do Ministério da Saúde, o DataSUS, estar fora do ar há 14 dias. Segundo Costa, a partir do contato que ele tem feito com secretários municipais de saúde baianos, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) dos municípios estão lotadas. Em Feira de Santana, no Centro Norte da Bahia, a UPA chegou a 164% de ocupação.

“Temos 200 casos notificados de influenza, mas, com certeza, isso está subnotificado, porque estamos com problema de informática no DataSUS com ataques e quedas sucessivas no sistema. Tenho acompanhado com os secretários municipais que as UPAs estão lotadas. Mas, isso não é só na Bahia, outros estados estão com esse surto de gripe. Virou uma epidemia dentro da pandemia”, alerta Rui Costa, durante inauguração da nova ala de emergência do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), na manhã desta quinta-feira (23).

Costa se diz preocupado com um possível aumento de casos no final do ano, com o relaxamento da população perante as medidas restritivas. “Infelizmente, vivemos um paradoxo. Quando os números do contágio vão reduzindo, as pessoas vão relaxando. E, o primeiro o relaxamento, é tirar as máscaras. Esse retirar da máscara de alguma forma tem facilitado o contágio mais rápido desse vírus e estamos alerta”, afirma o governador.

Ele ressalta que a melhor forma de prevenção é através da vacina, mesmo que a disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) não cubra a nova cepa. “O que está nos preocupando é essa gripe não ser coberta pela atual vacina, só ano que vem. E ela tem levado muitas pessoas pro hospital, algumas, inclusive, para UTI. De qualquer forma, fica a recomendação para que a população tome a vacina atual da gripe, por que isso já diminui o volume de pessoas que vão procurar as unidades de saúde com outros vírus de gripe e melhoramos nossa capacidade de atendimento”, orienta o governador.

Além da vacina, Rui Costa recomenda a utilização da máscara, que previne não só para a disseminação da influenza, mas também do contágio para o novo coronavírus. “Isso previne e diminui o contágio. Principalmente em ambientes fechados, é importante que a gente use a máscara para evitar também a proliferação desses vírus”, reforça.

O governador ainda lembrou que o número de pessoas que estão em atraso com a vacina contra a covid-19. “Continuamos com o número absurdamente alto. Estamos com 1,4 milhão de pessoas em atraso na segunda dose e mais um milhão de atraso na dose de reforço. Então são 2,4 milhões de pessoas na Bahia com vacina em atraso”, informa o governador.