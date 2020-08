Governador autoriza retorno de transporte intermunicipal em cidades da BA

O governador Rui Costa anunciou nesta quinta-feira (6) a flexibilização do transporte intermunicipal para as cidades que ficam distantes até 100 quilômetros de Salvador. A data do início da flexibilização será anunciada na próxima sexta-feira (7).

"É um raio que alcança Alagoinhas, Feira de Santana e Nazaré, no Sul do Estado, e Santo Antônio de Jesus, se se mantiver com taxa de ocupação dos leitos abaixo de 70%", disse.

Segundo Rui Costa, as empresas terão de cumprir protocolos rígidos de segurança. Os veículos só poderão transportar metade da capacidade máxima de passageiros.

Casos de covid-19

A Bahia registrou, nas últimas 24 horas, 3.953 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +2,2%), 53 mortes (+1,4%) e 3.146 pessoas curadas (+1,9%). Dos 183.690 casos confirmados desde o início da pandemia no estado, 165.984 já são considerados curados, 13.917 encontram-se ativos e 3.789 tiveram óbito confirmado para coronavírus. As informações são da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Os casos confirmados ocorreram em 411 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (33,49%).