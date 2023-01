Governador da BA ordena reforço na segurança de prédios públicos após ataques em Brasília

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), se manifestou, na tarde deste domingo (8), sobre as invasões registradas no Supremo Tribunal Federal (STF), Palácio do Planalto e Congresso Federal, em Brasília, e ofereceu ajuda do Estado da Bahia para a retomada do patrimônio público e a defesa da democracia.

Em postagem nas suas redes sociais, Jerônimo declarou:

"É inaceitável o que está acontecendo em Brasília com a invasão do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e plenário do STF por bolsonaristas extremistas que defendem a ruptura institucional e o golpe de estado. Nós, aqui na Bahia, repudiamos os atos terroristas e nos colocamos à disposição para o envio de efetivo que ajude na retomada dos prédios públicos e garantia do estado democrático de direito".

O governador determinou, no fim da tarde deste domingo (8), o reforço do policiamento no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, e em outros pontos da capital e do interior. A medida visa evitar a reprodução, no estado, dos atos terroristas praticados em Brasília. O Batalhão de Choque da Polícia Militar permanecerá de prontidão pelo tempo que for necessário para garantir a segurança.

O Fórum Nacional de Governadores ofereceu o envio de policiais para ajudar na recuperação da segurança na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes. A entidade fez uma reunião de emergência na tarde de hoje (8), após extremistas invadirem as sedes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para pedir a anulação das últimas eleições presidenciais.

O encontro reuniu tanto governadores como secretários estaduais de Segurança Pública. O Fórum Nacional de Governadores também emitiu uma nota de repúdio aos atos antidemocráticos na área central de Brasília.