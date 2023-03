Governador de São Paulo é internado em Londres após crise renal

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), teve de interromper sua agenda de compromissos em Londres nesta segunda-feira (27), devido a uma crise renal. Ele está na Europa para uma série de reuniões com representantes do mercado financeiro e encontros bilaterais com autoridades.

Tarcísio de Freitas passou por exames na Inglaterra e será submetido a uma cirurgia para retirar pedra nos rins.

Enquanto isso, o secretário de Negócios Internacionais do governo de São Paulo, Lucas Ferraz, representará Tarcísio nos compromissos programados.

O secretário substituiu o governador em um almoço com representantes do setor financeiro e participará de debate na sede do serviço de notícias Bloomberg no período da tarde com bancos, fundos de investimentos e empresas.