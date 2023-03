Governador de SP quebra martelo e símbolo da B3 após leilão

A reação desproporcional do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, após a finalização de um leilão de concessão do trecho norte do Rodoanel, naquele estado, tem chamado atenção nas redes sociais. O político bateu no púlpito, com emprego de força, reiteradas vezes com o martelo. A atitude, além de arrebentar o próprio martelo, que caiu no chão, arrancou o símbolo da B3 (Bolsa de Valores) fixado no púlpito.

A martelada é um ato simbólico, utilizado em leilões para marcar a venda de determinado produto e o fim dos lances.

A atitude do gestor não é novidade. Em 2021, quando ocupava o cargo de ministro da Infraestrutura, Tarcísio bateu com força o martelo no balcão da B3 ao anunciar o arremate do leilão da nova concessão da rodovia Presidente Dutra. À época, chegou a ser apelidado de "Thorcísio".

"Que felicidade que o primeiro martelo batido como governador seja para tirar do papel uma obra tão emblemática como essa. Serão 44 km, 15 mil empregos e R$3,4 bi em investimentos. Esse é o primeiro de muitos. Não dá mais pra admitir obra parada. E nós vamos concluir o Rodoanel", escreveu o governador no Twitter ao legendar o próprio vídeo.

Nos comentários, as críticas a atitude de Tarcísio se acumulam. "O seu gesto de descontrole não pega bem a um homem político e apavora no contexto da masculinidade beligerante. A agressividade que irrompe de um gesto que poderia ser trivial, apavora pelo conteúdo recalcado nele contido. Espancar um objeto é sinal de algo a investigar", escreve uma usuária.

O leilão ora celebrado pelo gestor foi arrematado pelo fundo de investimento Via Appia Infraestrutura. Ele terá três anos para finalizar a obra.