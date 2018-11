Governador do Rio de Janeiro é preso em nova fase da Lava Jato

O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, foi preso na manhã desta quinta-feira (29). Ele foi preso no Palácio Laranjeiras, por volta das 6h (horário de Brasília), pela Polícia Federal.

Segundo informações da Globo News, o mandado de prisão foi expedido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em uma nova fase da Operação Lava Jato.

Carros da Polícia Federal parados na porta do Palácio das Laranjeiras

(Foto: Reprodução/GloboNews

Pezão é investigado por envolvimento no recebimento de propina, segundo delação do economista Carlos Emanuel Carvalho Miranda, ex-operador do ex-governador Sérgio Cabral.

A PF cumpre ainda oito mandados de prisão no Rio de Janeiro, e busca e apreensão no Palácio Guanabara.

Há ainda mandados contra o ex-secretário de Obras do estado do Rio, Hudson Braga, e dois homens apontados como operadores de um complexo esquema de segurança. As operações começaram por volta das 6h da manhã envolvendo pelo menos três viaturas e helicópteros que sobrevoam a região.

Pezão é o terceiro governador do Rio de Janeiro preso e o primeiro em cumprimento do mandato. Os ex-governadores Anthony Garotinho e Sergio Cabral foram presos. Também foram detidos, anteriormente, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Picciani (MDB) e vários parlamentares da Casa.