Governador estima vacinar 100% dos jovens até final de 2021

A corrida para vacinar o maior número de pessoas no menor tempo possível continua. Para o governador da Bahia, Rui Costa (PT), o cenário é promissor. Ele espera poder vacinar todo a população jovem da Bahia até o final do ano, após concluída a vacinação dos idosos acima de 60 anos. “Até o final do ano, se Deus quiser, nós vamos completar com 100% dos jovens”, estima o governador, durante live de retorno das aulas na rede estadual de ensino, realizada na manhã desta segunda-feira (15).

Ele ressaltou que as prioridades do Plano Estadual de Imunização serão mantidas, principalmente para poder reduzir a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em que a maioria dos pacientes são idosos. “77% das nossas UTIs estão ocupadas por pessoas acima de 60 anos. Se a gente conseguir vacinar todo mundo acima de 60, nossa taxa de ocupação de UTI cairia hoje para 23%. Isso daria outra tranquilidade para as equipes medicas, um outro ritmo de tratamento, reduziríamos a taxa de mortalidade drasticamente e é isso que a gente quer: correr pra vacinar inicialmente as pessoas acima de 60 anos e com isso derrubar a taxa de ocupação de UTI e ter mais tranquilidade para salvar vidas. Aí vai descendo as faixas e até final do ano, se Deus quiser, vamos completar com 100% dos jovens”, afirma Costa.

“O objetivo é vacinar toda a população, só que tem uma ordem de prioridade e não podia ser diferente. A humanidade inteira está vacinando primeiro aquelas pessoas que a ciência já comprovou que mais sofrem e mais estão indo a óbito quando contraem o vírus, que são os idosos ou as pessoas que têm alguma doença acessória, comorbidades. À medida que a vacina chega, estamos descendo a idade. Hoje, estamos na idade de 75 anos, esperamos que em mais uma ou duas semanas a gente já está vacinando pessoas acima de 70, depois acima de 60. Quando a gente imunizar a faixa acima de 60, vamos criar totais condições de oferecer com tranquilidade e dignidade a quem precisar de um leito hospitalar.

Essa prioridade, segundo Rui, deve ser respeitada para poder imunizar as pessoas com saúde mais frágil. “A ciência já comprovou que quanto mais jovem, menos tem complicações com o vírus. Existem casos de crianças com covid, mas, no mundo, são casos estatisticamente que se aproximam de zero. Portanto, quando mais jovem, menos sofre e o inverso também é verdadeiro. Por isso, vamos dos mais velhos para os mais jovens, mas, até o final do ano, com fé em Deus, vai tá todo mundo vacinado”, prometeu o governador.

O chefe do executivo estadual aproveitou a oportunidade para fazer um apelo aos jovens no combate ao coronavírus. “Já que estou falando com mais de 50 mil jovens, gostaria de pedir a contribuição de vocês. Nos ajudem a convencer outros jovens a não promover aglomerações. Precisamos salvar vidas humanas. A festa, o baba, aquela muvuca que a gente gosta de fazer, a gente pode fazer no mês que vem, daqui a dois meses, terão uma vida inteira pela frente para fazer. E, com certeza, se a gente adia essa festa e essa alegria que a gente quer viver, a gente não vai sentir a dor de perder um amigo, um parente, um vizinho para essa doença terrível que assola a humanidade”, apelou.

Rui Costa garantiu que essa hora em que os protocolos sanitários não estarão mais tão rígidos não vai demorar. “É rápido, quando a gente pisca, já passou um mês, dois meses, a vacina já tá aí, nós estamos avançando o, então é só questão de tempo. Estamos pedindo sua ajuda durante um mês pra gente atravessar esse momento difícil e avançar um pouco na vacinação. Com isso a gente vai ver a curva de demandas cair rapidamente e vai poder voltar a se encontrar, se abraçar, a ter aula normalmente. Logo, logo, é só um tempinho e nos ajuda a salvar vidas humanas”, argumenta o governador.

Mais 9,7 milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus foram compradas pelo governo do estado, na última sexta-feira (12), após assinatura de um acordo com o Fundo Soberano Russo. Outros estados do Nordeste participaram da negociação, que trouxe, ao todo, 37 milhões de doses para a região. As 9,7 milhões de doses da Sputnik serão usadas somente na Bahia e podem ser usadas imediatamente, mesmo sem aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Até então, já são mais de 692.945 vacinas aplicadas na Bahia, das 858.770 que foram distribuídas. O percentual de uso das doses é de 80,7% para a primeira e 80,1% para a segunda.

*Sob orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro