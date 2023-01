Governador Jerônimo Rodrigues anuncia nomes do 2º escalão; veja lista

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou, em live realizada nesta sexta-feira (6), 20 nomes que irão compor o segundo escalão de seu governo. A transmissão foi realizada ao vivo no canal do Governo do Estado no YouTube. Neste primeiro momento, somente metade dos novos dirigentes foram divulgados, os outros nomes serão anunciados na próxima semana.

Também na live, o governador anunciou o nome do novo dirigente para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), quem assume como diretora é Lucrécia Savernini Freitas. Segundo Jerônimo, o anúncio vem para demarcar um espaço na área da saúde, assim como vai acontecer na educação e segurança pública. "Trouxe esse hospital como referência pela grandeza e importância, e para dizer que vamos ficar de olho, não por desconfiança, mas para acompanhar de perto a gestão dos hospitais", disse.

Jerônimo também falou da promessa de campanha na área da saúde: "Fomos muito cobrados sobre a regulação e isso será um foco da gente, para que possamos dar uma resposta para a população", destacou.

O governador também ressaltou que, apesar dos nomes dos dirigentes terem sido indicados por partidos políticos, no final, a escolha é técnica. "É uma definição política, porque alguns desses cargos estão sendo sindicatos por partidos políticos, mas junto vem o currículo, que não é frio, a gente acompanha. Muitos desses nomes nós já conhecemos e que já passaram por outros órgãos”, pontuou.

Na última terça-feira (3), Jerônimo empossou os integrantes do primeiro escalão, composto por 25 secretários e secretárias estaduais e pela Procuradora Geral do Estado (PGE). Carlos Martins (PT), ex-secretário da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, deixou o primeiro escalão e passa a assumir a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB).

A lista do segundo escalão do governo conta com três mulheres e 17 homens. Veja os nomes: