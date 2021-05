Governador Rui Costa é vacinado contra a covid-19 em Salvador

Chegou a vez do governador Rui Costa ser imunizado contra a covid-19. Aos 58 anos e diagnosticado com hipertensão arterial, ele foi vacinado na tarde desta sexta-feira (7), em uma Unidade de Saúde da Família, no bairro da Federação, em Salvador.

Rui cumpre os requisitos previstos pelo Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde, para ser imunizado justamente por ser parte de um grupo com comorbidade por ter hipertensão arterial.

Depois de ser vacinado, o governador não escondeu a alegria e afirmou que espera que a oportunidade de imunização chegue logo para todos. Hoje é um dia muito especial para mim e vou continuar trabalhando dia após dia para proporcionar essa emoção para todas as pessoas. Só com mais vacinas para voltar à normalidade”, declarou.