Governo anuncia reforma do foyer e da Sala Principal do TCA

O governo estadual anunciou no sábado (6) que vai fazer uma obra de modernização na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA). A decisão foi tomada em reunião na noite de ontem com o governador Jerônimo Rodrigues, a direção do TCA, o secretário da Cultura, Bruno Monteiro, o presidente da Conder, José Trindade; e representantes de outros órgãos estaduais.

A reforma faz parte da terceira etapa do projeto de modernização e ampliação do Complexo do TCA, que já realizou requalificações na Concha Acústica, entregue em 2016, e na Sala do Coro, entregue em 2018.

A obra aprovada agora contempla o Foyer e a Sala Principal de espetáculos, com intervenções acústicas e cenotécnicas, e centro técnico.

O secretário Bruno Monteiro diz que a Sala Principal não tem uma reforma desse porte há 30 anos. “Tem toda uma readequação que necessita ser feita, que é acústica, que é normativa, que é técnica e que, com certeza, vai devolver à população baiana e à comunidade cultural um equipamento completamente reformado, modernizado e requalificado, que será um grande ganho para a nossa cultura, afinal de contas, o TCA é um dos complexos mais importantes de toda a América. Já era algo que estava em estudo há muitos anos e que agora nós temos a decisão de fazer”, diz.

A previsão é de que a o processo administrativo para a requalificação comece nas próximas semanas e a execução deve ser em 2024.

A Sala Principal do equipamento está fechada desde o final de janeiro deste ano, quando um incêndio atingiu o telhado da edificação.