Governo cancela em cima da hora evento que lançaria auxílio de R$ 400

O governo Jair Bolsonaro (sem partido) cancelou de última hora o evento em que seria lançado o Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família. O evento estava marcado ára 17h desta terça-feira (19), mas pouco antes o governo confirmou o cancelamento.

O anúncio de que Bolsonaro subiria o valor do auxílio para R$ 400 repercutiu negativamente no mercado financeiro. O dólar comercial disparou e a Bolsa teve queda de mais de 3% depois das notícias sobre o valor.

Dentro do governo, não há consenso sobre como viabilizar esse programa sem romper o teto de gastos, diz reportagem do Uol. Tudo isso levou à suspensão do anúncio hoje.

O pagamento de R$ 400 aos beneficiários seria uma derrota para o ministro Paulo Guedes, da Economia, que vem defendendo que o valor fique em R$ 300, o que permitiria manter os gastos dentro do teto. Com o adiamento, a equipe de Guedes vai tentar negociar mais esse valor.

Já o lado político do governo enxerga o Auxílio Brasil como importante para elevar a popularidade de Bolsonaro entre a população com menos recursos, já de olho na reeleição do presidente.

O evento de anúncio aconteceria em área de imprensa no Palácio do Planalto. Bolsonaro e ministros envolvidos no assunto, inclusive Guedes, já tinham presença confirmada. Convites oficiais foram enviados para autoridades.