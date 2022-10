Governo classifica programa de Ivete como 'não recomendado para menores de 10 anos'

O programa de Ivete Sangalo que vai ao ar nos domingos, o "Pipoca com Ivete" foi classificado como impróprio para menores de 10 anos, de acordo com o colunista Lauro Jardim, do Jornal O Globo. A decisão é do Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Justiça.

A pasta determinou que a classificação indicativa do programa, exibido durante as tardes à TV Globo, seja "não recomendada a menores de dez anos" por conter "linguagem imprópria".

A Globo havia requerido que a atração fosse "livre" para todas as idades.

O programa é dividido em quadros que misturam brincadeiras e bate-papo, como o Batalha de Família, inspirado no norte-americano Family Game Fight, em que duas famílias se desafiam em busca de um prêmio.

"As pessoas me associam à diversão, à alegria. E esse é o meu papel, isso é o que eu sei entregar. Esse programa é uma síntese de tudo que eu sou um pouquinho. Eu vou colocar a minha personalidade evidente a todo o tempo", já afirmou Ivete, na gravação do primeiro episódio.

Em outra dinâmica, os talentos de Ivete são colocados à prova. Ela e os participantes vão ser chamados para interpretar cenas clássicas e da dramaturgia da Globo.

Na época, a cantora garantiu que o programa, o primeiro original que ela apresenta na emissora desde o Estação Globo (encerrado em 2009), seria duradouro e que se tornaria uma companhia das famílias brasileiras nos domingos.