Governo consegue aprovar mudanças no Planserv e Previdências; siga

Com o plenário ocupado por servidores que protestam contra as reformas do governador Rui Costa (PT), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Angelo Coronel (PSD), mudou o local de votação para o auditório Jorge Calmon, que fica em um prédio anexo ao plenário. Lá, foi apreciada e aprovada a reforma administrativa no início da tarde desta quarta-feira (12). O pacote de austeridade proposto pelo governo inclui mudança na Previdência e no Planserv. O CORREIO acompanha a votação e a movimentação de manifestantes no entorno da Alba. Acompanhe:

Representantes de sindicatos, impedidos por policiais militares de entrar no prédio da Assembleia Legislativa da Bahia, se indignaram após saberem dos resultados das votações. Em meio a gritos de “vai ter greve”, a vice-coordenadora do sindicato dos trabalhadores em educação da Bahia (APLB), Marilene Betros, afirmou que o funcionalismo público não vai desistir de lutar pelos direitos da categoria.

"Quem saiu enfraquecido foi o governador, foram os deputados que não souberem votar em benefício à sociedade. Quem saiu enfraquecido foram os trabalhadores que se tornaram omissos. A gente saiu vitorioso aqui, porque conseguimos suspender a sessão ontem. A trajetória de Rui Costa vai ser marcada pelo que ele vem fazendo com o funcionalismo público. O governador vai ter que aprender a conviver com os conflitos e opiniões divergentes. Estamos, sim, sentidos, porque é algo que vai nos custar muito, não só à vida funcional, mas, a nossa família e à sociedade, porque somos nós que alimentamos o comércio de bairro, os pequenos comerciares. E todos eles vão sair prejudicados. Nós saímos aqui muito mais gigantes, porque não dependemos do governador para termos nossas liberdades", afirmou a vice-coordenadora da APLB, Marilene Betros.

Em uma sessão turbulenta, a Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira (12) a reforma administrativa do governador Rui Costa (PT). Com isso, a contribuição previdenciária dos servidores sobe de 12% para 14% e o repasse do governo no Planserv reduz de 4% para 2%. A reforma foi aprovada com 39 votos da bancada do governo. A oposição deixou a votação em protesto.

A extinção de Conder, Sudic e CIS também foi aprovada. Contudo, os servidores da Conder seguem em negociações com o governo. Caso haja acordo, Rui pode vetar a extinção do órgão.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para determinar os ganhos do governador como teto salarial no funcionalismo do estado vai ser votada segunda-feira (17), em primeiro turno, e sexta-feira (21), no segundo. Hoje, a remuneração de Rui está em R$ 22,4 mil. Segundo o petista, não haverá redução de salários. O objetivo da proposta é evitar aumentos no rastro do reajuste do salário dos ministros do Supremo, recentemente sancionado pelo presidente Michel Temer (MDB). Caso a PEC seja aprovada, o estado deve ter economia de R$ 40 milhões ao ano e atingir cerca de 2,5 mil servidores.





A bancada de oposição na Assembleia Legislativa abandonou o auditório Jorge Calmon, onde está sendo apreciada a reforma administrativa do governo do estado. A decisão foi tomada por todos os 19 parlamentares do bloco, que decidiram não votar os projetos.

"Nós não vamos ser coniventes com o que está acontecendo aqui. Querem votar passando por cima de tudo e de todos, sem respeitar os interesses dos baianos e das baianas", disse o líder da oposição, Luciano Ribeiro (DEM).

Sem a oposição, os deputados do governo continuam no auditório e seguem com a votação. Há número suficiente de parlamentares para aprovar as medidas.

O deputado Alan Sanches (DEM) informou que não vai votar a favor do projeto: “Sou a favor que a gente não vote e não compactue com essa farsa. Não votarei”, antecipa

“Quero saber como uma crise se estabelece em dois meses. Até a eleição, a Bahia era um oásis, em apenas dois meses chegamos ao caos orçamentário e fiscal?”, questiona o deputado estadual Hildécio Meireles (PSC). “Essas medidas que o governo está tomando agora não são preventivas, são corretivas. O problema já aconteceu”, completa.

“Esconder os números durante a eleição é uma promiscuidade. Agora não dá tempo de discutir nem de avaliar os projetos”, critica Tom Araujo (DEM).

Mudanças nos cargos vai gerar aumento de R$ 9 milhões ao governo

Os mudanças propostas pelo governo do estado na estrutura de cargos vai gerar aumento de R$ 9 milhões na despesa com pessoal. As alterações integram o pacote de austeridade enviado pelo governador Rui Costa (PT) à Assembleia Legislativa com o objetivo de cortar custos e evitar um colapso nas contas do estado. Contudo, um estudo ao qual o CORREIO teve acesso com exclusividade aponta que a medida, ao invés de economizar, vai provocar aumento de custo. O projeto prevê a extinção de pouco mais de 1.800 cargos e a criação de cerca de outros 1.600 terá custo. Leia mais.

“Violência não é o povo ocupar o parlamento, como ocupou na tarde e noite de ontem. A grande vergonha presenciada por todos foi a invasão do plenário da Assembleia Legislativa da Bahia por policiais armados”, disse o deputado estadual Targino Machado (DEM).





A presidente do Sindsaúde-BA, Ivanilda Brito, está participando do ato desde ontem. Ela ressalta que os servidores se dividiram entre o chão, as cadeiras e as poltronas do plenário para descansar durante a noite na ocupação. Além disso, destaca a presença de policiamento ostensivo nos locais de acesso do auditório. “Estamos aqui na resistência tentando pedir o diálogo. Se eles conseguirem votar, a gente tem outras providências a tomar”, garante. No entanto, Ivanilda não quis expor as medidas que podem ser tomadas pelos manifestantes em caso de aprovação do projeto que prevê redução de repasses do estado, mudanças de secretaria e nas regras do Planserv e da Previdência.

Tentativa de mudança

Deputados da base do governo na Alba se reúnem com servidores para discutir alterações nos projetos de reforma administrativa enviadas à Casa pelo governador Rui Costa (PT). Participam da reunião parlamentares que integram as comissões de Constituição e Justiça (CCJ), Finanças e Educação, e o colegiado misto que debate as alterações.

Nos projetos que alteram o Planserv e a contribuição previdenciária, a principal proposta debatida é a adoção de um regime de transição, em que as mudanças seriam escalonadas nos dois próximos anos.

Pela proposta, o aumento alíquota de contribuição dos servidores para a Previdência não aumentaria diretamente de 12% para 14%. O aumento seria de 12% para 13% em 2019 e, no ano seguinte, de 13% para 14%.

No Planserv, o governo reduziria o repasse de 4% para 3% no ano que vem e, em 2020, a participação do estado no plano cairia para 2%. A proposta do governo é reduzir já agora de 4% para 2%.

A expectativa dos servidores é que, com uma eventual melhora da economia nacional, possa haver reajuste nos salários do funcionalismo público estadual, o que compensaria as perdas que ocorreriam agora. Também estão na reunião funcionários da Conder, que pode ser extinta na refoma. O objetivo é manter o funcionamento da empresa.

Do lado de fora...

Aos gritos de "trabalhador unido, jamais será vencido", os servidores seguem esperando do lado de fora para tentar entrar na Assembleia. Por volta das 11h15 hegou a informação de que os deputados teriam conseguido liberar o acesso dos manifestante, mas os deputados governistas seguem sem querer permitir o acesso.

Bate-boca

Os deputados estão discutindo sobre a não presença dos servidores para acompanhar a votação. A decisão, do presidente da casa, Ângelo Coronel, é que para 'proteger o patrimônio' a entrada de servidores não será autoriazada. Durante a discussão foi dito que a função de liberar o acesso era do deputado Sandro Régis (DEM), 1º secretário da ALBA. Ele disse que autorizaria o acesso, mas Coronel ressaltou que não iria liberar para garantir a segurança do patrimônio público.

Servidores questionam posicionamento do governo do estado com relação aos projetos

Enquanto os deputados debatem a votação o protesto do lado de fora da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba) segue sendo o movimentado. Cerca de 350 servidores gritam palavras de ordem e exigem a entrada no interior da Assembleia.

Há cerca de 20 minutos, os servidores fizeram um abraço simbólico que abarcou o Palácio Deputado Luis Eduardo Magalhães e foi até o Edifício Nelson David Ribeiro. Tropas do Batalhão de Choque estão posicionadas em frente ao Edifício e há barricadas com policiais militares bloqueando as entradas da Alba.

Servidores protestam na entrada da Alba





Votação é transferida para auditório

O presidente do Legislativo baiano, Angelo Coronel (PSD), justificou a mudança em função da ocupação dos servidores, que, segundo ele, depredaram o patrimônio público. "Eu aceito que as pessoas venham protestar, mas não depredar o patrimônio. Quebaram a porta, cadeiras. Eu estou cumprindo meu papel como presidente colocandotos em pauta, para votar", ressaltou Coronel.

A mudança de local foi criticada pelos deputados da oposição, que tentam barrar a votação. Criticam que a alteração é um "precedente histórico absurdo", uma vez que que retira a votação do plenário.

"Estamos aqui de forma acovardada, longe do povo. Vamos fazer resistência para evitar que esse precedente absurdo aconteça, de votar escondido e entrando pelas portas do fundo. É uma página que envergonha a história da Assembleia", diz o líder da oposição, deputado Luciano Ribeiro (DEM).

O líder do governo, deputado Zé Neto (PT), diz haver clima para que os projetos sejam votados, mesmo com o protesto das categorias de servidores. "Temos uma situação que precisa ser enfrentada com serenidade. A reforma que fizemos em 2014 foi o que deu a Rui tranquilidade para trabalhar. Agora, precisamos dessa medidas de austeridade para continuarmos com a saúde fiscal do estado, manter o pagamento dos salários em dia", ressalta.

Servidores tentam barrar entrada de deputados na Alba: 'traidores'

Em protesto na Assembleia Legislativa contra as medidas de austeridade do governador Rui Costa (PT), servidores estaduais tentam impedir a entrada dos deputados na Casa, quando os projetos devem ser votados.

A apreciação das matérias estava marcada para esta terça-feira (11), mas os servidores invadiram o plenário e inviabilizaram a votação. Na chegada dos parlamentares, os servidores tentaram impedir o acesso dos veículos nas dependências do Legislativo e cercavam as portas para não deixar os deputsdos entrarem.

Um dos momentos mais tensos foi na chegada da deputada Angela Sousa (PSD). O veículo da parlamentar foi barrado pelos servidores. O motorista da deputada tentou retornar, mas foi impedido por funcionários que se colocaram na frente do veículo. Com a ajuda dos policiais militares, ela conseguiu deixar o carro entrar na Assembleia.

Os servidores chamavam os deputados de traidores e cantavam "Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão", trecho da música Vou Festejar, de Beth Carvalho.

Após invasão de plenário, Alba amanhece cercada de viaturas da Rondesp

A segurança dos prédios da Assembelia Legislativa da Bahia (Alba) amanheceu reforçada nesta quarta-feira (12) em Salvador. Viaturas das Rondas Especiais (Rondes) e do Batalhão de Choque da PM estão no entorno dos edifícios. Grades de proteção também foram colocadas no acesso aos prédios.

A medida acontece um dia após cerca de mil servidores estaduais invadirem o plenário da casa em protesto contra a reforma administrativa proposta pelo governador Rui Costa (PT). Há pelo menos quatro viaturas da Choque, uma da Rondesp e um ônibus da Rondesp no local. Além disso, há policiais na área interna.

A Alba informou ao CORREIO, através da assessoria de comunicação, que o reforço da segurança foi pedido pela assessoria para garantir que não haja depredação do patrimônio visto que nesta terça-feira (12), durante a invasão do plenário, uma porta de vidro chegou a ser quebrada. A PM também foi procurada, mas informou que somente a Alba falaria sobre o caso.

Segundo Inalba Fontenelle, do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado (Sindsaúde), mais de 100 pessoas dormiram no plenário onde a votação das medidas está prevista para acontecer.

“Nossa intenção é resistirmos o máximo que pudermos. Exigimos do governo a abertura do diálogo e a retirada de todos os projetos que prejudicam o conjunto do funcionalismo público”, argumenta Inalba.

Como policiais estão impedindo a entrada de novos manifestantes, apoiadores do movimento estão dando alimentos para quem está no local através das janelas.



Entenda as mudanças na Previdência

O projeto mais polêmico e alvo principal de críticas dos servidores é o PL 22.971/2018, que aumenta a contribuição do servidor público para a Previdência de 12% para 14%. Na prática, segundo eles, o incremento será de quase 17% no valor líquido do salário.

“Nós já estamos há 4 anos sem reajuste e temos a previsão de mais 4. Nunca vimos um governo em que o salário dos servidores tenha diminuído. Agora eles querem tirar mais 2% do salário para a Previdência. Quem quebrou a Previdência não fomos nós. Foi a contratação que ele fez e inflação de salários que algumas categorias receberam”, afirmou Diana Simões.

A redução do repasse para o Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos da Bahia (Planserv) de 4% para 2%, o que significa na prática uma redução anual de R$ 200 milhões em repasses, também é alvo de indignação conjunta dos servidores.

A medida está embutida em um projeto de lei administrativo que, entre outras medidas, prevê a extinção de órgãos, como a Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Sudic) e o Centro Industrial de Subaé (CIS), e cargos comissionados na administração.

A Frente em Defesa do Servidor criticou o “excesso” de contratação de pessoas por terceirização e por Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). “Como estes trabalhadores contribuem para o Regime Geral da Previdência Social, e não para o Funprev, isso reduz drasticamente o número de contribuições tornando o volume insuficiente para os novos aposentados”, diz em nota.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier