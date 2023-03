Governo da Bahia cria Superintendência de Fomento ao Turismo

Em decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (1), o governo da Bahia oficializou a criação da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), órgão em Regime Especial de Administração Direta, da estrutura da Secretaria de Turismo (SETUR).

A Sufotur, que substitui a extinta Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatursa), tem a finalidade de gerenciar e executar políticas de fomento ao turismo, em consonância com as diretrizes governamentais, usando uma política de marketing voltada para a expansão do fluxo turístico, no âmbito estadual, bem como a promoção de eventos turísticos, de recepção e lazer.

A Superintendências assumirá ainda os processos administrativos, convênios, acordos, contratos, ajustes e protocolos, bem como seus termos aditivos e rescisões, já iniciados pela Bahiatursa, cujo objeto seja a realização de festejos e eventos.

O ex-diretor da Bahiatursa Diogo Medrado será o Diretor-Superintendente da Sufotur.