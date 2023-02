Governo da Bahia define áreas que serão desapropriadas para a construção da Ponte Salvador-Itaparica

No último sábado (4), o governo da Bahia publicou, no Diário Oficial do Estado, um decreto que declara como de "utilidade pública" áreas de terra que totalizam 63.534,26m², em Salvador, para a implantação de acessos viários à Ponte Salvador-Itaparica. Segundo o documento, os terrenos serão desapropriados e está prevista a liquidação e pagamento de indenização aos proprietários.

O decreto ainda estabelece que o governo pode adotar atos administrativos e judiciais para fazer a desapropriação. Essas medidas podem ser aplicadas em prazo normal ou em caráter de urgência.

Nas áreas publicadas no Diário Oficial, a desapropriação é indicada através de coordenadas geográficas, não sendo especificado quais áreas serão tomadas pelo governo.