Governo da Bahia lança revista com panorama dos últimos anos de gestão

A oitava edição da Revista Terra Mãe foi lançada nesta quinta-feira (15) pelo governador Rui Costa (PT), no auditório da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), no Centro Administrativo da Bahia. Na ocasião, foram apresentados os principais investimentos e avanços realizados pelo governo do Estado nos últimos oito anos, todos registrados na publicação.

Com 400 páginas, 35 matérias e cerca de mil fotos, a nova edição traz em sua capa o número oito, simbolizando o período que retrata, e o nome da revista com as cores da bandeira da Bahia.

O evento iniciou com a apresentação do Coral da Secom do Estado. Em seguida, o secretário de Comunicação da Bahia, André Curvelo, deu início às falas destacando a importância da publicação como um documento histórico.

"Produzir a Terra Mãe é um trabalho árduo que precisa contar com a mão de muitas pessoas. É um material denso que retrata as transformações ocorridas na Bahia por quase uma década, um relato de melhora da vida das pessoas”, descreve o secretário.

Após a exibição de um vídeo ilustrando alguns feitos retratados na revista, a agricultora familiar Joara de Oliveira, presidente da Cooperativa Mista dos Cafeicultores de Barra do Choça (Cooperbac), falou sobre o fomento estadual que possibilitou o aumento de suas produção. Assim como a estudante da rede pública de ensino, que subiu ao palco para comentar sobre a importância do investimento na educação para a sua formação.

Em sua fala, o governador eleito, Jerônimo Rodrigues, aproveitou a ocasião para homenagear o atual governador Rui Costa, com a exibição de um vídeo que retratava a sua carreira política à frente da gestão estadual. Além disso, o próximo administrador do estado destacou a necessidade de continuar fazendo mais pelo povo da Bahia.

“Nossa missão não para aqui. Nós temos muito a fazer ainda, nós descuidamos e, por um triz, o Brasil voltou ao estado de fome, desemprego e de ataque ao meio ambiente e às pessoas. Nós não podemos vacilar”, apontou o futuro governador.

Rui, por sua vez, agradeceu a homenagem, cumprimentou as demais autoridades presentes no evento e fez algumas promessas para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, que ocupará, a partir de 1° de janeiro, durante o governo do presidente eleito Lula.

“Podem listar todas as obras que estão paradas, pois, no ano que vem, o presidente Lula pretende liberar recursos federais para o cumprimento de muitas delas. A intenção é que seja cumprido no primeiro ano de mandato”, destacou o gestor.