Governo da Bahia omite nome de artistas com cachês pagos para o São João 

Para driblar a vigilância da imprensa sobre os cachês de artistas patrocinados com verbas públicas para se apresentar nos festejos juninos da capital e interior, o governo do estado passou a omitir o nome dos cantores e bandas nos últimos contratos publicados no Diário Oficial. Agora, a Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), órgão que substituiu a extinta Bahiatursa e controla o caixa destinado a patrocinar grandes eventos de rua, coloca apenas o nome das produtoras responsáveis pelo agenciamento dos artistas contratados, a data da apresentação, a cidade onde ela ocorrerá e o custo do cachê, sem informar o real destinatário da verba. A manobra permite que a Sufotur crie uma caixa-preta para dificultar o acesso aos valores pagos por cada um dos shows e a comparação entre eles.

Outro método

O padrão é diferente em relação aos convênios da Sufotur com cidades do interior, cujos resumos discriminam os municípios e o quanto será repassado a eles. O que possibilita saber quais prefeitos foram mais ou menos privilegiados.

Caixa premium

De acordo com levantamento feito pela Satélite nas últimas edições do Diário Oficial, até ontem os contratos firmados pela Sufotur junto às produtoras que agenciam cachês de artistas somavam aproximadamente R$ 5,5 milhões. Os números, porém, se referem somente ao São João de Salvador, já que o órgão ainda não divulgou os patrocínio referentes às demais cidades. Entre as empresas com as maiores fatias, estão Brilho Estelar, Nivel Dez, Maxivibe, TA Shows, Estrelar, Ferrolho Fechado, Central Mix e Leke Empreendimentos. Já os convênios com prefeituras totalizam R$ 17 milhões.

Doca socialista

Partido que detém o controle do Ministério dos Portos, o PSB pressiona o Planalto para ocupar a presidência da Codeba. Segundo fontes da sigla, a opção apresentada foi Antônio Carlos Tramm, que deixou ontem a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), com a nomeação do vereador Henrique Carballal para o posto. Pesa a favor de Tramm o desempenho dele à frente da CBPM, altamente elogiado pelo empresariado da mineração. No entanto, o PSB foi avisado de que não terá porteira fechada. Parte das cobiçadas diretorias da Codeba está reservada a outros partidos. Entre os quais, PT e União Brasil.

Novo aliado

Após a coluna noticiar na quinta-feira o levante contra o aparelhamento político da Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte na Bahia (Dnit), o Conselho Regional de Engenharia (Crea) aderiu ao manifesto de repúdio à indicação do advogado Roberto Alcântara, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Ribeira do Pombal, assinado por cerca de 60 servidores de carreira do órgão. Alcântara é apadrinhado pelo deputado federal Ricardo Maia (MDB), ex-prefeito de Pombal, mas não possui o perfil exigido pelo Ministério da Infraestrutura para o posto.

Até breve!

A partir de amanhã, a Satélite entra em férias por um período de 30 dias, mas volta a ser publicada regularmente em 17 de julho. Aos leitores, um feliz São João.