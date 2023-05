Governo da China multa comediantes em R$ 10 milhões por piada sobre exército do país

Uma piada que referenciou o slogan adotado pelas forças militares da China resultou em uma multa de 14,7 milhões de yuans (cerca de R$ 10 milhões) para uma das casas de stand-up mais conhecidas do país. A punição foi aplicada pelo governo chinês, com a justificativa de que ela "prejudicava a sociedade"



Segundo a NBC News, a piada foi feita por Li Haoshi, que se apresenta no mundo do stand-up sob o nome artístico de House. Em seu show, Li contou ter visto seus dois cães que adotou, os quais o chamou de "vadios", perseguindo um esquilo e disse que isso o lembrou da frase "tenha um bom estilo de trabalho, seja capaz de lutar e vencer batalhas", slogan usado pelo presidente chinês Xi Jinping em 2013 para elogiar a ética de trabalho do Exército Popular de Libertação da China.



A reação da população chinesa dividiu opiniões sobre a piada ser apropriada ou não. Com a repercussão do caso, o comediante suspendeu suas apresentações, enquanto a empresa de entretenimento para a qual trabalha, a Shanghai Xiaoguo Culture Media, emitiu um pedido de desculpas.



Como resultado, o Departamento Municipal de Cultura e Turismo de Pequim afirmou que uma subsidiária da empresa de comediantes seria multada em 13,35 milhões de yuans e que confiscaria 1,35 milhão de yuans em "ganhos ilegais" da empresa, referenciando a violação de regras por parte do comediante.



"Nunca permitiremos que nenhuma empresa ou indivíduo use a capital chinesa como palco para difamar intencionalmente a imagem gloriosa do EPL", disse o departamento cultural, acrescentando que a Xiaoguo Culture seria impedida de realizar shows futuros em Pequim.