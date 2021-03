Governo de São Paulo suspende Campeonato Paulista por 15 dias

O governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira que o Campeonato Paulista será suspenso por causa do aumento de casos da covid-19 no Estado. A decisão começa a valer no próxima segunda-feira (15) e valerá por 15 dias. A medida atinge também outras atividades esportivas coletivas, como basquete, tênis e outras modalidades. Pela nova determinação, até mesmo os treinos estão proibidos.

Diante dessa determinação, a Federação Paulista de Futebol (FPF) marcou para as 15h desta quinta-feira (11) uma reunião online com clubes para debater como ficará a disputa do Estadual. Entre as possibilidades está disputar algumas das partidas nesse período em outro Estado.

A possibilidade de suspensão do Estadual já era cogitada há dias. O Ministério Público (MP) de São Paulo sugeriu no início da semana a paralisação do torneio. Doria e os clubes se reuniram na quarta-feira para discutir a possibilidade, porém no mesmo dia a posição do governo estadual foi de manter o calendário. No entanto, essa posição logo acabou revista.

A paralisação determinada nesta quinta-feira impacta 26 jogos do Estadual previstos para serem disputados entre 15 e 30 de março. Além da primeira divisão do Campeonato Paulista, a medida se reflete também na Copa do Brasil. Para a semana que vem estavam previstos duas partidas pelo torneio, ambas no interior do Estado: Marília x Criciúma e Mirassol x Red Bull Bragantino.

No ano passado, o Estadual também foi suspenso no mês de março. Há cerca de um ano, a paralisação por tempo indeterminado durou quatro meses e teve início ao fim da 10ª das 12 rodadas previstas para a primeira fase da competição. O retorno do calendário foi em julho, após a adoção de uma série de cuidados com a testagem, isolamento social dos times e partidas com os portões fechados.