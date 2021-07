Governo deve anunciar novas flexibilizações para eventos, diz Rui

Em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (13), o governador Rui Costa disse à imprensa que a gestão estadual estuda flexibilizações que devem ser divulgadas em breve para a área de eventos. No entanto, Rui afirmou que as liberações são direcionadas a eventos menores e que é muito cedo para falar sobre a possibilidade do acontecimento de festas como Réveillon e Carnaval já que a realização desses eventos depende de uma queda ainda mais acentuada dos números vírus no estado e também do avanço da vacinação.

"Por enquanto, não está cogitado festas. Estamos liberando eventos como batizados, casamentos e etc. Porém, festas de grande porte eu ainda acho prematuro. Não gosto de ficar especulando sobre o futuro. Países que tinham declarado a extinção da máscara precisaram voltar atrás. Então, prefiro aguardar pra anunciar uma posição mais segura. É cedo para falar de Carnaval e de Réveillon", declarou o governador.

Rui disse ainda que é provável que as novas flexibilizações permitam eventos com mais pessoas reunidas e que isso será um processo progressivo.

"Nós vamos reavaliar as restrições e devemos aumentar o limite para um pouco mais se os números continuarem assim. Estamos em julho e vamos, progressivamente, liberar o tamanho desses eventos para retornar com emprego e renda das pessoas", concluiu.

Encosta na Cidade Nova

O Governador deu estas declarações durante a entrega de uma obra de contenção de encosta no bairro da Cidade Nova, em Salvador. Uma intervenção que beneficia cerca de dois mil moradores que das redondezas da Rua Quinta dos Lázaros. Sobre a obra, Rui afirmou que a conclusão entrega mais tranquilidade para quem vive preocupado com risco de deslizamento, ainda mais em épocas chuvosas como a atual.

"Esse é o maior programa de entrega de encostas na história da Bahia e vamos seguir com isso para tirar da pauta de vocês da imprensa desastres de desabamento e vamos continuar assim para garantir que mais pessoas se sintam protegidas", declarou Rui.

Para construir a contenção, o Governo do Estado investiu R$ 1,1 milhão, em um painel com solo grampeado e cortina atirantada com revestimento em concreto projetado em 1.677,46 metros quadrados. Além disso, houve a implantação de dispositivos de drenagem.

A obra é uma iniciativa que integra o Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais, em execução pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), vinculada à secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

*sob supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro