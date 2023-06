Governo divulga lista oficial de carros que terão descontos; confira

Nove montadoras aderiam ao programa de carro mais barato lançado pelo governo federal em 5 de junho. Elas colocaram à disposição dos consumidores, para compra com desconto, 233 versões de 31 modelos. As informações foram enviadas pelas próprias montadoras ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio de Serviços (MDIC). A lista com os veículos foi divulgada nesta quarta-feira (14) pela pasta.

As montadoras de carros que aderiram ao programa são Renault, Volks, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot. A lista é dinâmica, ou seja, as montadoras podem a qualquer momento incluir outros modelos, desde que comuniquem o MDIC.

Todas elas solicitaram inicialmente o máximo de recursos permitidos no momento de adesão ao programa, ou seja, R$ 10 milhões cada, sendo que seis delas (Volks, Hyundai, GM, Fiat, Peugeot e Renault) já pediram crédito adicional de mais R$ 10 milhões. A soma (R$ 150 milhões), incluindo os créditos adicionais já solicitados, representa 30% do teto de R$ 500 milhões que poderão ser usados pelas empresas como crédito tributário para venda de carros mais baratos.

Na medida em que usarem os montantes solicitados, as montadoras podem pedir créditos adicionais. Essa possibilidade se esgota quando o teto de R$ 500 milhões for atingido.

Os descontos patrocinados pelo governo para os carros vão de R$ 2 mil a R$ 8 mil, podendo alcançar valores maiores a critério de fábricas e concessionárias. A definição das faixas de desconto levou em conta três critérios: menor preço, eficiência energética e conteúdo nacional. Quanto maior a pontuação nesses critérios, maior o desconto.

Ônibus e caminhões

Já o crédito para renovação da frota de caminhões teve adesão de 10 montadoras, com volume total de R$ 100 milhões, ou 14% do teto de R$ 700 milhões em créditos tributários para estes veículos.

No caso dos ônibus, a adesão foi de nove montadoras, com volume total de R$ 90 milhões, ou 30% do teto disponível, que é de R$ 300 milhões.

Abaixo, a relação de montadoras que aderiram nos dois casos:

Caminhões: Volkswagen Truck, Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Peugeot Citroen, Volvo, Ford, Iveco, Mercedes-Benz Cars & Vans e Daf Caminhões.

Ônibus: Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Mercedes-Benz Cars & Vans, Comil, Ciferal, Marcopolo, Volare e Iveco.





Confira a lista de carros com desconto:

Modelo/Versão Pontos Desconto KWID 1.0 Zen 90 R$ 8.000,00 FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACZ0) 90 R$ 8.000,00 FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACX0) 90 R$ 8.000,00 FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACY0) 90 R$ 8.000,00 KWID 1.0 Intense 85 R$ 7.000,00 KWID 1.0 Outsider 85 R$ 7.000,00 KWID 1.0 Intense Biton 85 R$ 7.000,00 GOL / 1.0 TRENDLINE 85 R$ 7.000,00 ONIX PLUS LT1 1.0 MT 88 R$ 7.000,00 ONIX PLUS LT1 1.0 MT 88 R$ 7.000,00 FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ABZ0) 85 R$ 7.000,00 FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ATZ0) 85 R$ 7.000,00 FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ABX0) 85 R$ 7.000,00 FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ABY0) 85 R$ 7.000,00 NOVO POLO / TRACK 81 R$ 6.000,00 NOVO POLO / MPI 81 R$ 6.000,00 ONIX 1.0 MT 83 R$ 6.000,00 ONIX 1.0 MT 83 R$ 6.000,00 ONIX LT1 1.0 MT 83 R$ 6.000,00 ONIX LT1 1.0 MT 83 R$ 6.000,00 ONIX LT1 1.0 MT 83 R$ 6.000,00 ONIX LT2 1.0 MT 83 R$ 6.000,00 ONIX LT2 1.0 MT 83 R$ 6.000,00 ONIX PLUS LT1 1.0 MT 85 R$ 6.000,00 ONIX PLUS LT2 1.0 MT 85 R$ 6.000,00 ONIX PLUS LT2 1.0 MT 85 R$ 6.000,00 ONIX PLUS LT2 1.0 MT 85 R$ 6.000,00 HB20 SENSE 1.0 5MT BTH+ESC+SAB MY23/23 83 R$ 6.000,00 HB20 SENSE 1.0 5MT BTH+ESC+SAB MY23/24 81 R$ 6.000,00 HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB 81 R$ 6.000,00 HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB 81 R$ 6.000,00 HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB 81 R$ 6.000,00 HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB MY23/24 81 R$ 6.000,00 FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358ACC1) 83 R$ 6.000,00 FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358ACV1) 83 R$ 6.000,00 FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358A1N0) 83 R$ 6.000,00 FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358ACN0) 83 R$ 6.000,00 FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358AFV1) 81 R$ 6.000,00 FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358ATV1) 81 R$ 6.000,00 FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358A4N0) 81 R$ 6.000,00 FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358AFN0) 81 R$ 6.000,00 FIAT CRONOS 1.0 FLEX 4-P (359ACM1) 83 R$ 6.000,00 FIAT CRONOS 1.0 FLEX 4-P (359ACN1) 83 R$ 6.000,00 FIAT CRONOS 1.0 DRIVE FLEX 4-P (359AFN1) 83 R$ 6.000,00 FIAT CRONOS 1.0 DRIVE FLEX 4-P (359ATN1) 83 R$ 6.000,00 FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGH1) 81 R$ 6.000,00 FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGY1) 81 R$ 6.000,00 FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGZ1) 81 R$ 6.000,00 FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358A7H0) 81 R$ 6.000,00 FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGH0) 81 R$ 6.000,00 FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359AFP1) 81 R$ 6.000,00 FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359AFZ1) 81 R$ 6.000,00 FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359A1D0) 81 R$ 6.000,00 FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359AFD0) 81 R$ 6.000,00 CITROËN C3 1.0 FEEL FLEX 5-P (1CSBSUH4I5GC9XB0) 81 R$ 6.000,00 CITROËN C3 1.0 FEEL FLEX 5-P (1CSBSUH4I5GC9YB0) 81 R$ 6.000,00 LOGAN 1.0 Life 78 R$ 5.000,00 LOGAN 1.0 Zen 78 R$ 5.000,00 STEPWAY 1.0 Zen 78 R$ 5.000,00 NOVO POLO / TSI 80 R$ 5.000,00 NOVO VIRTUS / MANUAL 80 R$ 5.000,00 GOL / LAST EDITION 80 R$ 5.000,00 ONIX LT2 1.0 MT 80 R$ 5.000,00 ONIX LT2 1.0 MT 80 R$ 5.000,00 ONIX LT 1.0T MT 80 R$ 5.000,00 ONIX LT 1.0T MT 80 R$ 5.000,00 ONIX LT 1.0T MT 80 R$ 5.000,00 ONIX LTZ 1.0T MT 80 R$ 5.000,00 ONIX LTZ 1.0T MT 80 R$ 5.000,00 ONIX PLUS 1.0T AT 78 R$ 5.000,00 ONIX PLUS LT 1.0T MT 80 R$ 5.000,00 ONIX PLUS LT 1.0T MT 80 R$ 5.000,00 ONIX PLUS LT 1.0T MT 80 R$ 5.000,00 ONIX PLUS LT 1.0T AT 78 R$ 5.000,00 ONIX PLUS LT 1.0T AT 78 R$ 5.000,00 ONIX PLUS LT 1.0T AT 78 R$ 5.000,00 ONIX PLUS LTZ 1.0T MT 80 R$ 5.000,00 ONIX PLUS LTZ 1.0T MT 80 R$ 5.000,00 ONIX PLUS LTZ 1.0T AT 78 R$ 5.000,00 ONIX PLUS LTZ 1.0T AT 78 R$ 5.000,00 ONIX PLUS LTZ 1.0T AT 78 R$ 5.000,00 ONIX PLUS MIDNIGHT 1.0T AT 78 R$ 5.000,00 ONIX PLUS MIDNIGHT 1.0T AT 78 R$ 5.000,00 ONIX PLUS PR1 1.0T AT 78 R$ 5.000,00 ONIX PLUS PR2 1.0T AT 78 R$ 5.000,00 ONIX PLUS PR2 1.0T AT 78 R$ 5.000,00 ONIX PLUS PR2 1.0T AT 78 R$ 5.000,00 ONIX PLUS PR2 1.0T AT 78 R$ 5.000,00 ONIX PLUS PR2 1.0T AT 78 R$ 5.000,00 ONIX PLUS PR2 1.0T AT 78 R$ 5.000,00 ONIX PLUS PR2 1.0T AT 78 R$ 5.000,00 ONIX PLUS PR2 1.0T AT 78 R$ 5.000,00 HB20 LIMITED 1.0 5MT AV+ESC+SAB+BLK MY23/24 78 R$ 5.000,00 HB20S COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB MY23/24 78 R$ 5.000,00 HB20S LIMITED 1.0 5MT AV+ESC+SAB+BLK 78 R$ 5.000,00 HB20S LIMITED 1.0 5MT AV+ESC+SAB+BLK MY23/24 78 R$ 5.000,00 FIAT ARGO 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (358AFJ1) 78 R$ 5.000,00 FIAT ARGO 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (358AFX1) 78 R$ 5.000,00 FIAT ARGO 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 5-P (358A4H0) 78 R$ 5.000,00 FIAT ARGO 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 5-P (358AFH0) 78 R$ 5.000,00 FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX Aut. 5-P (358AGJ1) 78 R$ 5.000,00 FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX Aut. 5-P (358AGX1) 78 R$ 5.000,00 FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX Aut. 4-P (359AFJ1) 80 R$ 5.000,00 FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX Aut. 4-P (359AFX1) 80 R$ 5.000,00 FIAT CRONOS 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX 4-P 78 R$ 5.000,00 FIAT PULSE 1.3 DRIVE FLEX 5-P (363A1L0) 78 R$ 5.000,00 FIAT PULSE 1.3 DRIVE FLEX 5-P (363A150) 78 R$ 5.000,00 FIAT CRONOS 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 4-P 80 R$ 5.000,00 FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281A9J0) 78 R$ 5.000,00 FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281A310) 78 R$ 5.000,00 FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281A3C0) 78 R$ 5.000,00 FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281AC30) 78 R$ 5.000,00 FIAT PULSE 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (363A1M0) 78 R$ 5.000,00 FIAT CRONOS 1.3 PRECISION FLEX Aut. 4-P (359AHJ1) 80 R$ 5.000,00 FIAT CRONOS 1.3 PRECISION FLEX Aut. 4-P (359AHX1) 80 R$ 5.000,00 STEPWAY 1.6 Zen 75 R$ 4.000,00 STEPWAY 1.6 Iconic CVT 75 R$ 4.000,00 DUSTER 1.6 Intense MT 75 R$ 4.000,00 DUSTER 1.6 Intense CVT 75 R$ 4.000,00 OROCH 1.6 PRO 75 R$ 4.000,00 NOVO POLO / COMFORTLINE 75 R$ 4.000,00 NOVO POLO / HIGHLINE 75 R$ 4.000,00 NOVO VIRTUS / AUTOMÁTICO 75 R$ 4.000,00 T-CROSS / SENSE 75 R$ 4.000,00 SAVEIRO ROBUST SC 75 R$ 4.000,00 SAVEIRO ROBUST DC 75 R$ 4.000,00 SAVEIRO TRENDLINE SC 75 R$ 4.000,00 VIRTUS / 200 TSI COMFORTLINE 75 R$ 4.000,00 YARIS SD XL 73 R$ 4.000,00 YARIS SD XS 73 R$ 4.000,00 ONIX 1.0T AT 75 R$ 4.000,00 ONIX LT 1.0T AT 75 R$ 4.000,00 ONIX LT 1.0T AT 75 R$ 4.000,00 ONIX LT 1.0T AT 75 R$ 4.000,00 ONIX LTZ 1.0T AT 75 R$ 4.000,00 ONIX LTZ 1.0T AT 75 R$ 4.000,00 ONIX RS 1.0T AT 75 R$ 4.000,00 ONIX RS 1.0T AT 75 R$ 4.000,00 ONIX RS 1.0T AT 75 R$ 4.000,00 ONIX PR1 1.0T AT 75 R$ 4.000,00 ONIX PR2 1.0T AT 75 R$ 4.000,00 ONIX PR2 1.0T AT 75 R$ 4.000,00 ONIX PR2 1.0T AT 75 R$ 4.000,00 ONIX PR2 1.0T AT 75 R$ 4.000,00 ONIX PR2 1.0T AT 75 R$ 4.000,00 ONIX PR2 1.0T AT 75 R$ 4.000,00 ONIX PR2 1.0T AT 75 R$ 4.000,00 ONIX PR2 1.0T AT 75 R$ 4.000,00 SPIN 1.8 LS MT 75 R$ 4.000,00 SPIN 1.8 LS AT 75 R$ 4.000,00 SPIN 1.8 LT MT 75 R$ 4.000,00 MONTANA 1.2T MT 75 R$ 4.000,00 MONTANA LT 1.2T MT 75 R$ 4.000,00 TRACKER 1.0T AT 75 R$ 4.000,00 TRACKER 1.0T AT 75 R$ 4.000,00 TRACKER 1.0T AT 75 R$ 4.000,00 TRACKER 1.0T AT 75 R$ 4.000,00 HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB 73 R$ 4.000,00 HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB MY23/24 73 R$ 4.000,00 FIAT STRADA 1.4 ENDURANCE CAB. PLUS FLEX 2-P (281A220) 75 R$ 4.000,00 FIAT STRADA 1.4 ENDURANCE CAB. PLUS FLEX 2-P (281A2D0) 75 R$ 4.000,00 FIAT FIORINO 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2651PA1) 75 R$ 4.000,00 FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B9J0) 75 R$ 4.000,00 FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281BPJ0) 75 R$ 4.000,00 FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B310) 75 R$ 4.000,00 FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B3C0) 75 R$ 4.000,00 FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B4J0) 75 R$ 4.000,00 FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281BRJ0) 75 R$ 4.000,00 FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B410) 75 R$ 4.000,00 FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B4C0) 75 R$ 4.000,00 FIAT STRADA 1.3VOLCANO CD (AT) (281B4G0) 75 R$ 4.000,00 FIAT STRADA 1.3VOLCANO CD (AT) (281B4A0) 75 R$ 4.000,00 FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A2K0) 75 R$ 4.000,00 FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363AVK0) 75 R$ 4.000,00 FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A1K0) 75 R$ 4.000,00 FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363ATK0) 75 R$ 4.000,00 FIAT FASTBACK CVT FLEX FWD 75 R$ 4.000,00 JEEP RENEGADE 1.3 TURBO FLEX Aut. (T270) 5-P (6111JM1) 75 R$ 4.000,00 JEEP RENEGADE 1.3 SPORTFLEX Aut. (T270) 5-P (6111KM1) 75 R$ 4.000,00 FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A210) 75 R$ 4.000,00 JEEP RENEGADE 1.3 SPORTFLEX Aut. (T270) 5-P (6111KR1) 75 R$ 4.000,00 CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ2B0) 75 R$ 4.000,00 CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGC9VB0) 75 R$ 4.000,00 CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGC9UB0) 75 R$ 4.000,00 PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9RB5) 75 R$ 4.000,00 PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGC9RB4) 75 R$ 4.000,00 PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9SB4) 75 R$ 4.000,00 PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9QB4) 75 R$ 4.000,00 CITROËN C4 CACTUS 1.6 LIVE 16V Aut. 5-P (1CEAA5EL0M55LEC0) 75 R$ 4.000,00 PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVR8O5GC9QB0) 75 R$ 4.000,00 PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVR8O5GC9RB0) 75 R$ 4.000,00 PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVF8O5GCA0B0) 75 R$ 4.000,00 PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVR8O5GCA0B0) 75 R$ 4.000,00 PEUGEOT 2008 1.6 ALLURE 16V FLEX Aut. 5-P (1PINSYLL0M55A0C7) 75 R$ 4.000,00 PEUGEOT 2008 1.6 ALLURE 16V FLEX Aut. 5-P (1PINSYLL0M559QC6) 75 R$ 4.000,00 PEUGEOT 2008 1.6 ALLURE 16V FLEX Aut. 5-P (1PINSYLL0M55A0C6) 75 R$ 4.000,00 PEUGEOT 2008 1.6 STYLE 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M559QC6) 75 R$ 4.000,00 PEUGEOT 2008 1.6 STYLE 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55A0C6) 75 R$ 4.000,00 PEUGEOT 2008 1.6 STYLE 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55A0C7) 75 R$ 4.000,00 PEUGEOT 2008 1.6 ROADTRIP 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M559RC6) 75 R$ 4.000,00 PEUGEOT 2008 1.6 ROADTRIP 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55YWC6) 75 R$ 4.000,00 PEUGEOT 2008 1.6 ROADTRIP 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55YWC7) 75 R$ 4.000,00 CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ0B0) 75 R$ 4.000,00 CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ1B0) 75 R$ 4.000,00 YARIS HB XL 70 R$ 3.000,00 YARIS HB XS 70 R$ 3.000,00 KICKS ACTIVE 70 R$ 3.000,00 KICKS ACTIVE (AUDIO) 70 R$ 3.000,00 KICKS SENSE 70 R$ 3.000,00 HB20S COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB MY23/24 70 R$ 3.000,00 HB20S PLATINUM 1.0T 6AT PAS+SMK+BLK MY23/24 70 R$ 3.000,00 PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGCYWB5) 70 R$ 3.000,00 PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGC9RB5) 70 R$ 3.000,00 PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGCYWB4) 75 R$ 3.000,00 PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGC9QB4) 75 R$ 3.000,00 PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGCA0B5) 75 R$ 3.000,00 PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGCA0B4) 75 R$ 3.000,00 PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9QB5) 70 R$ 3.000,00 PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9SB5) 70 R$ 3.000,00 PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9RB4) 75 R$ 3.000,00 SPIN 1.8 LT 7L AT 60 R$ 2.000,00 SPIN 1.8 LTZ AT 60 R$ 2.000,00 HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB 68 R$ 2.000,00 HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB 68 R$ 2.000,00 HB20 COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB 65 R$ 2.000,00 HB20 COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB MY23/24 65 R$ 2.000,00 HB20 PLATINUM 1.0T 6AT RPAS+SMK+BLK 65 R$ 2.000,00 HB20 PLATINUM 1.0T 6AT RPAS+SMK+BLK MY23/24 65 R$ 2.000,00 HB20 PLAT PL 1.0T 6AT ADAS+PDL+BSP+BLK 68 R$ 2.000,00 HB20 PLAT PL 1.0T 6AT ADAS+PDL+BSP+BLK 68 R$ 2.000,00 HB20 PLAT PL 1.0T 6AT ADAS+PDL+BSP+BLK MY23/24 68 R$ 2.000,00 HB20S PLATINUM 1.0T 6AT PAS+SMK+BLK 65 R$ 2.000,00