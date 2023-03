Governo divulga resultado provisório da 3ª etapa do concurso para a Polícia Técnica

A Secretaria da Administração (Saeb) publicou, na edição deste sábado (25) do Diário Oficial, o resultado provisório da terceira etapa (Prova de Títulos) do concurso público para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), da Polícia Civil do Estado (Edital Saeb Nº 04/2022). Também foram publicados os resultados provisórios do procedimento de heteroidentificação e da perícia médica nos candidatos que se declararam com deficiência.

Os resultados também estão disponíveis no portal RH Bahia e no site da organizadora do certame, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), disponível no endereço www.idecan.org.br. Os candidatos que, eventualmente, decidam ingressar com recurso contra os resultados provisórios da prova de títulos, do procedimento de heteroidentificação e da perícia médica terão dois dias úteis, após a data desta publicação.

Após o resultado final e a homologação do certame, os candidatos serão convocados a realizar exames pré-admissionais (teste de aptidão física, exames médicos e exames psicológicos) e investigação social. Os considerados aptos serão convocados a realizar Curso de Formação de Policiais Civis. As vagas serão preenchidas de acordo com a classificação final e de acordo com o interesse da administração pública.

Sobre o concurso

O concurso público para o DPT, unidade vinculada à Secretaria da Segurança Pública (SSP), oferece 456 vagas de nível superior. O edital de abertura das inscrições do certame (Saeb Nº 04/2022) foi publicado no dia 3 de setembro de 2022, no Diário Oficial do Estado. O edital abriu 166 vagas para perito criminal, 103 para médico legista, 10 para perito odonto-legal e 177 para perito técnico do Departamento de Polícia Técnica. As carreiras integram quadro de pessoal da Polícia Civil e terão carga horária semanal de 40 horas.

Em dezembro de 2022, mais de nove mil candidatos fizeram as provas para concorrer a uma das vagas. O exame foi composto por uma prova objetiva, com 100 questões de múltipla escolha, abordando conhecimentos gerais e específicos, além de uma prova discursiva, voltada para a elaboração de texto dissertativo.