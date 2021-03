Governo do Estado anuncia nova prorrogação no IPVA para transporte escolar, turismo e auto-escola

Quem tem veículos cadastrados no Detran para transporte escolar, turismo e auto-escola ganhou um alívio na manhã desta quinta-feira. Isso porque, entre as medidas anunciadas pelo Governo do Estado para auxiliar os baianos no pior momento da pandemia do novo coronavírus, está a prorrogação do Imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) de 2020 e 2021, que, agora, serão pagos em 2022 e 2023, respectivamente.

Medidas visam a garantia de auxílio aos baianos para amenizar efeitos da crise econômica em decorrência do pior momento da pandemia do novo coronavírus no estado. Anúncio foi feito em transmissão ao vivo nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (18) pelo governador Rui Costa.

Rui salientou também que o benefício só vale para os veículos devidamente cadastrados no Detran. "Infelizmente, como ainda vivemos esse momento dramático em que se tem de fechar comércio, precisamos dar respostas que ajudem os cidadãos em um momento tão delicado. Por isso, vamos prorrogar o prazo do IPVA. O imposto de 2020, fica para 2022, e o 2021, ficará para 2023. Vale lembrar que esse benefício só vale para carros com registrou no Detran para transporte escolar, turismo e auto-escola", salientou.

Contas de água

Na live, Rui aproveitou para anunciar um auxílio em relação a conta de água. Para enfrentar momento crítico na economia, os cidadãos de baixa renda, que têm cadastro social na Embasa, terão contas de água pagas pelo Governo por três meses. Ao falar do auxílio no pagamento das contas de água, o Governador ressaltou que o benefício só começa a valer a partir da aprovação do projeto.

"Em relação ao benefício da conta de água. Nós já tínhamos aprovado isso no ano passado e, até amanhã, vamos encaminhar o projeto que autoriza o Governo do Estado a pagar as contas de água dos baianos de baixa renda por três meses. Vale ressaltar que o projeto só estará em vigor a partir da sua aprovação. Estamos encaminhando amanhã e esperamos que seja aprovado o mais rápido possível", explicou.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro