Governo do Estado participa de debate sobre criação de empresa pública de audiovisual

Representantes do setor cultural do estado da Bahia se reuniram em uma audiência pública, nesta terça-feira (02), para debater sobre o projeto que propõe a criação da empresa pública de audiovisual da Bahia. O evento aconteceu na sala de comissões da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) e foi realizado pela Comissão de Educação, Cultura, Ciências, Tecnologia e Serviços Públicos da ALBA.

O nome apresentado para batizar a empresa foi Bahia Filmes. A audiência pública foi um dos espaços de escuta da sociedade antes do governo estadual enviar o projeto para a Assembleia Legislativa. A plateia foi formada por parlamentares baianos e representantes da sociedade civil ligados ao setor.

A audiência foi presidida pela deputada estadual Olívia Santana e contou com a participação do secretário de Cultura, Bruno Monteiro, da diretora-geral da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), Piti Canella e da diretora interina da Diretoria de Audiovisual da Funceb (DIMAS/Funceb), Daiane Silva.

Para Bruno Monteiro, o espaço de diálogo foi fundamental para garantir a criação da empresa pública de forma democrática e plural. “O projeto da Bahia Filmes, uma iniciativa do governo do estado, tem sido criado com muito diálogo e por isso já é um projeto vitorioso. Aprendemos muito com as conversas que temos com o setor audiovisual e a cada debate seguimos com um trabalho articulado no intuito de aprovar esse projeto de lei que é um compromisso de governo”, salientou.

Na avaliação de Olívia Santana, a audiência foi vitoriosa. “A audiência foi bonita e vitoriosa. A Bahia tem protagonismo nesse setor que vai de Glauber Rocha e o cinema novo ao cinema contemporâneo de Daiane Rosário, por exemplo. Temos que estar antenados aos movimentos que o audiovisual realiza no mundo inteiro e trazer nossas contribuições tão importantes. A criação da Bahia Filmes é um passo fundamental para isso”, destacou.